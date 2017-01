Beilroder besiegen Spitzenreiter

Langenreichenbach III – Triestewitz II 1343:1432 Holz. Zum Auftakt des neuen Jahres trafen zwei gleich starke Teams aufeinander. Der Gastgeber Langenrei-

chenbach belegt in der Tabelle Platz 5 (6 Punkte), die Gastmannschaft Triestewitz Platz 6 (2 Punkte). Wenn sich die Gäste gegen Langenreichenbach durchsetzen, rücken sie näher an sie heran. Dieses Ziel ließen die Triestewitzer bis zum Schluss nicht mehr aus dem Auge. Die ersten beiden Gästespieler brachten die Langenreichenbacher in Bedrängnis. Benjamin Hahn legte mit 357 Holz nach. Zusammen brachten sie ihr Team mit 95 Holz in Führung. Diesen Rückstand konnte der Gastgeber auch nicht mehr mit der Teambestleistung von 378 Holz durch Dominic Portack aufholen und unterlag mit 89 Holz gegen KSV Triestewitz II.

Langenreichenbach: S. Klugmann (334), J. Klugmann (311), Portack (378), Reichenbach (320); Triestewitz: Hahn (383), Müller (357), Christen (366), Noack (326)



Beilrode II – Langenreichenbach II 1467:1461 Holz. Die Beilroder empfingen auf ihrer Zwei-Bahnen-Anlage den Tabellenführer BW Langenreichenbach II. Die Verfolger mit Beilrode (8 Punkte) sowie Schildau (12) und Torgau (10) sind den Langenreichenbachern (14) dicht auf den Fersen. Wenn die Beilroder die Gäste bezwingen, können sie den Abstand zu den anderen Teams verkürzen. Die Partie blieb bis zum Ende spannend, denn beide Mannschaften spielten auf Augenhöhe. Das erste Duell entschied Langenreichenbach mit acht Holz durch St. Müller (374) für sich. Danach holten Elias Lange (354) und Uwe Koglin (372) nicht nur den Rückstand auf, sondern brachten den Gastgeber mit 31 Holz in Führung. Zum Schluss standen sich die besten Spieler des Tages gegenüber. Frank Herbst erreichte mit 390 Holz die Tagesbestleistung. Sein Gegenspieler Mirko Sonntag (375) gab zwar 15 Holz ab, aber Beilrode rettete sechs Holz zum Erfolg.

Beilrode: Dehnke (366), Lange (354), Koglin (372), Sonntag (375); Langenreichenbach: Müller (374), Winkler (339), Klugmann (348), Herbst (390)