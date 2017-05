Beilroder starten große Werbeaktion für Oberschule

Beilrode. Die Beilroder Oberschule steht vor einem Problem: Aktuell sind nur 35 Kinder für die kommende 5. Klasse gemeldet. „Es werden aber 40 Schüler benötigt, um wie in den Jahren zuvor ganz normal zwei reguläre Klassen zu bilden“, schilderte Bürgermeister René Vetter die brenzlige Situation. Zwar drohe nach dem neuen Schulgesetz keine Schulschließung, so das Oberhaupt. Dies war in der Vergangenheit immer ein gefürchteter Punkt.



Aber es sind trotzdem unliebsame Folgen zu befürchten, falls sich am jetzigen Stand nichts ändert. Denn nur eine Klasse mit 35 Kindern sei auch unrealistisch. Doch darüber möchte René Vetter im Moment gar nicht nachdenken. Auch auf mögliche Konsequenzen wollte er aktuell im Gespräch mit TZ nicht näher eingehen. Nach intensiver Absprache mit Elternvertretern und Gemeinderäten in der letzten Beilroder Ratssitzung wurde jetzt eine offensive Werbekampagne gestartet. Motto: „Wir werden alles daran setzen, die noch benötigten fünf Schüler für unsere Bildungseinrichtung zu finden! Da sind wir auch sehr optimistisch“, zeigte sich der Bürgermeister kämpferisch. Bis zum 16. Mai sei noch Zeit. Dann gehen die Aufnahmebescheide raus.



Hopp oder top – heißt es für die Beilroder. Hinter den Kulissen liefen in den vergangenen Tagen schon die Telefone heiß. Auch andere Bürgermeister der Region und Elternsprecher wurden sensibilisiert. Eltern und Elternrat überlegen selbst, wie man erneut wirksam die Werbetrommel rühren könnte. Geplant ist unter anderem kurzfristig bei aktuellen öffentlichen Veranstaltungen von Grundschulen für die Oberschule Beilrode zu werben. Weiterhin sind Führungen durch die modernen Fachkabinette und Räume der Einrichtung möglich, die man Interessenten gerne kurzfristig und individuell anbieten würde. „Unser Standort braucht sich überhaupt nicht zu verstecken. Wir haben eine tolle Einrichtung mit einem super Umfeld. Direkt an die Schule grenzt die Ostelbienhalle, die für den Unterricht genutzt wird.



Auch die Busverbindungen sind kein Problem“, geht René Vetter auf nur einige Vorteile ein. Selbst wenn Eltern sich schon bei anderen Oberschulen angemeldet hätten, die womöglich sogar an die Kapazitätsgrenze stoßen, könnten sie das Angebot gerne wahrnehmen und sich zumindest ein Bild vom Beilroder Schulzentrum verschaffen. Angesprochen sind jene Muttis und Vatis, deren Sprösslinge die 4. Klasse beenden. Die Eltern haben freie Schulwahl. Die ostelbische Einrichtung hat sich in den vergangenen Jahren durch vielerlei Aktivitäten einen guten Ruf erworben – unter anderem durch das Ganztagsschulprojekt.



264 Mädchen und Jungen aus 37 Ortschaften werden hier von 25 Lehrern unterrichtet. Das Areal liegt zentral in Ostelbien und im Beilroder Dorfkern. Dennoch finden die Schüler ein großes, ländlich ruhiges, abgeschlossenes Schul-

gelände vor – das die Schulgemeinschaft der Grundschule mit Hort sowie die Oberschule zusammenfasst. Neben der großen Turnhalle gibt es im hinteren Teil einen Sportplatz sowie einen großen Speiseraum für Frühstücks- und Mittagsangebote. Hervorzuheben sind die vielen Arbeitsgemeinschaften (Line Dance, Fußball, Schülerband, Tanz, Töpfern, Aquarianer, Gitarre, Technik, Orchester, Querflöte, Kreatives Gestalten, Pfadfinder, Sportspiele).



Dieses und nächstes Jahr sind die Anmeldezahlen für die Schallmauer – 40 - knapp. Dann geht es – was die Schülerzahlen betrifft und die Statistik verheißt – wieder steil bergauf. „Ich hoffe auf Unterstützung und weitere Aktionen der Elternsprecher, die wir gern unterstützen. Wir werden alles daran setzen diese Durststrecke gut zu überstehen!“, kündigte der Bürgermeister an. Interessierte Eltern können sich gern bei der Gemeindeverwaltung unter Tel. 03421 73220 melden. .