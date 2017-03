Beilroder wählten Gemeindefeuerwehrausschuss

Am Samstag wurde in der Aula der Grundschule Beilrode die neue Wehrleitung der Gemeindefeuerwehr Beilrode und der neue Gemeindefeuerwehrausschuss gewählt.

Beilrode. Am Samstag wurde in der Aula der Grundschule Beilrode die neue Wehrleitung der Gemeindefeuerwehr Beilrode und der neue Gemeindefeuerwehrausschuss gewählt sowie die turnusmäßige Jahreshauptversammlung durchgeführt.



Bürgermeister René Vetter leitete die Versammlung mit den anwesenden 60 aktiven Kameraden sowie Mitgliedern der Alters- und Ehrenabteilungen aller Ortswehren aus Beilrode, Döbrichau, Zwethau und Dautzschen. Zum neuen Gemeindewehrleiter wählten die Kameraden Manfred Koch. Remo Springer wurde mit 100 Prozent der Stimmen neuer stellvertretender Gemeindewehrleiter.

In den neuen Gemeindefeuerwehrausschuss wurden gewählt:

• René Fischer (Beilrode)

• Manuel Nicolaus (Beilrode)

• Uwe Stolze (Beilrode)

• Mandy Kaifocz (Döbrichau)

• Eric Cielas (Döbrichau)

• Matthias Schröter (Döbrichau)

• Michael Opelt (Dautzschen)

• Thomas Bolde (Dautzschen)

• Robert Müller (Dautzschen)

• Dieter Wilhelm (Zwethau)

• Sebastian Mothes (Zwethau)

• Marcel Murre (Zwethau)