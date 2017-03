Beim Dach wird ein bisschen gespart

Dreiheide. Die Dachsanierung der Weidenhainer Grundschule sorgte am Dienstagabend während der Gemeinderatssitzung in Großwig für unerwartete Diskussionen. Dabei ging es jedoch nicht ums Warum. Immerhin hatten sich die Dreiheider Gemeinderäte geschlossen hinter die Unterhaltungsmaßnahme gestellt. Vielmehr übte Klaus Witzig Kritik, dass der Bauausschuss nicht in die Vergabemodalitäten einbezogen wurde. „Das gefällt mir gar nicht“, verwies er auf den Umstand, dass die Gemeinde ja gerade für derartige Maßnahmen ein solches Gremium habe.



Und dieses hätte sicherlich auch sofort mitbekommen, dass sich ein Problem bei der Sanierung andeutet: Die Baukosten inklusive Blitzschutz und Planung übersteigen nämlich mit etwa 35 000 Euro den Ansatz, mit dem die Gemeinde kalkuliert hatte. Statt gut 60 000 Euro standen plötzlich 95 000 Euro zu Buche. Die Begründung dafür war schnell gefunden. Kalkuliert wurde anfangs nur die Sanierung der Dachoberfläche. Die Ermittlung des tatsächlichen Bauzustandes erfolgte dann erst im Rahmen der Ausschreibung. Notwendig ist auch die Sanierung des Dachunterbaus.



Sparen war also angesagt. So einigten sich die Gemeinderäte zähneknirschend darauf, das Dach des Zwischentrakts vorerst nicht zu erneuern. „So prekär ist der Zustand nun auch wieder nicht“, hatte Bürgermeister Wolfgang Sarembe zuvor noch beruhigt. Für knapp 81 000 Euro erhielt schließlich die Torgauer P & D Dach-

service GmbH aus einer Gruppe von drei Bietern den Auftrag. Der Beschluss hierzu fiel einstimmig. Für den Blitzschutz sorgt die Elektro-Fink GmbH aus Weidenhain. Kostenpunkt hierfür: 8000 Euro. Und wenn’s auch nicht ganz fürs komplette Dach reichte, lobte Bürgermeister Sarembe die Arbeit von Kämmereimitarbeiterin Franziska Weidner.



Denn die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes sei von übergeordneter Stelle bestätigt worden. Es folgte Klatschen seitens der Gemeinderäte. Den Blumenstrauß heimste diesmal jedoch ein Mann ein. Und der ist der wichtigste Mann im Ort, sagte zumindest der Bürgermeister. Ohne Michael Popp, der in der Gemeinde als Friedensrichter für das nachbarschaftliche Wohl zuständig ist, könne er sich abstrampeln wie er wolle. Popp war am 3. März ganz offiziell vom Amtsgericht berufen worden, nachdem sich der Dreiheider Gemeinderat bereits im Januar für den Süptitzer ausgesprochen hatte.



Und dann war da noch ein „Salzstein“, der auf dem Tisch, direkt vor dem Bürgermeister, regelrecht dahinbröselte. Er stammt aus dem Fußweg, der in Weidenhain entlang der Ortsdurchfahrt führt. Damit verdeutlichte ein erschrockener Wolfgang Sarembe ein Problem, das zu Teilen bereits in Angriff genommen wurde, in diesem Jahr noch erledigt sein soll: Tausalz hat nicht nur diesem Stein mächtig zugesetzt. Kurios dabei: Jener Pflasterstein löst sich von unten auf. Neben dem durch die Fugen gesickerten Salz vermuten die Dreiheider auch eine schlechte Steinqualität als Ursache. Garantie? Mitnichten! Denn der Fußweg ist bereits Anfang der 90er Jahre gepflastert worden...