Beim Programm ist "alles im Pott"

Torgau. Es ist vollbracht. Das Programm für den Reformers Day ist endgültig in trockenen Tüchern. Dies teilte der Referent für Jugendarbeit in der evangelischen Kirchengemeinde Torgau, Matthias Grimm-Over, mit.

Insgesamt 10 Bands werden an diesem 25. Mai auf dem Torgauer Elbparkplatz sowie auf einem Schiff auf der Elbe spielen. So können sich die Besucher des Reformers Days unter anderem auf Darbietungen der Jindrich Staidel Combo, Big Joe Stolle oder Aeroplane freuen. „Eigentlich sind es auch zehn plus eine Band,“ erklärte Grimm-Over. „Denn in der Stadt wird auch noch für eine Straßentheatergruppe für gute Stimmung sorgen.“

Und nicht nur auf musikalischer Seite ist „alles im Pott,“ wie Grimm-Over zu sagen pflegt, auch der Rest des Programms, welches ebenfalls einen großen Teil des Reformers Days ausmacht, steht nun fest. Dies teilte die zweite organisatorische Kraft hinter dem besonderen Reformationsfest im Mai mit, Beate Senftleben. Dabei soll es nicht zwingend immer nur um die Reformation vor 500 Jahren gehen, sondern sich auch damit beschäftigen, wie Reformation heutzutage aussehen kann. Unter diesem Aspekt haben es deshalb Dinge wie die Energieexperimente des Neugierexpresses, ein Poetry Slam oder auch ein Fahrradkino der Pfadfinder in das Programm geschafft.

Diese Punkte standen jedoch schon länger fest. Neu hinzu gekommen ist, dank des Ideenreichtums des neuen wintergrüne-Praktikanten Kenneth Leisner. So wird es zum Reformers Day auf dem Torgauer Marktplatz unter anderem ein großes Volleyballturnier oder auch ein Frisbeegolfangebot geben. Doch nur weil das Programm jetzt offiziell fertiggestellt ist, heißt das noch lange nicht, dass nicht noch etwas dazu kommen kann, betont Beate Senftleben. Auch weiterhin können alle, die eine gute Idee für einen spannenden Programmpunkt am Reformers Day sich bei ihr oder Matthias Grimm-Over melden, um diesen dann in die Tat umzuetzen.