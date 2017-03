Belgeraner Angler feiern 85-jähriges Bestehen

Belgern. Drei dicke Bildbände umfasst die Chronik der Belgeraner Angler aus dem Verein „Frühauf“ nunmehr. Die ersten Einträge gehen dabei auf das Jahr 1932 zurück. Und damit feiert der Angelverein in diesem Jahr sein 85-jähriges Jubiläum. Morgen steht die große Feier auf dem Programm. Die Festveranstaltung geht in der Gaststätte Mahitzschen über die Bühne.



„Unser Anglerheim wäre viel zu klein für die vielen geladenen Gäste“, sagte Harald Scheibe, langjähriger Vorsitzender von „Frühauf“. Trotzdem wird das Anglerheim im Garagenkomplex hinter den Belgeraner Wohnblöcken in Richtung Neußen eine Rolle spielen. Von Mai bis November letztes Jahres wurde groß renoviert, nachdem der Zahn der Zeit am Objekt genagt hatte. „Abwassersammelgrube, Dach, Fußboden, die Wände – alles ist neu gemacht“, erklärt Scheibe sichtlich stolz, wenn er über das „Schmuckkästchen“ spricht.



Und diese Leistung wird dementsprechend auch in seiner großen Festansprache am Samstag eine Rolle spielen. Neben der rede, die auch historisch angehaucht sein wird, werden verdiente Mitglieder des Anglervereins geehrt und ausgezeichnet. Dazu wird getanzt und es gibt ein buntes Programm. Wie genau das aussieht, will der Vorsitzende aber noch nicht verraten. „Wichtig ist aber, dass es Freibier gibt“, lacht Scheibe.



Als Ergänzung zur großen Jubiläumsfeier für Geladene in Mahitzschen organisiert der Verein am 22. April eine weitere Veranstaltung im Rahmen des 85-Jährigen. Der sozusagen zweite Teil des Vereinsgeburtstages findet dann als eine Art Tag der offenen Tür mit großer Tombola für alle Interessierten am Vereinsheim statt. „Da wird es dann etwas gemütlicher und nicht so festlich“, sagt Scheibe.