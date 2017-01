Belgeraner Handballer wieder im Gleichschritt erfolgreich

Handball. Am Wochenende sind die beiden Mannschaften des SV Roland Belgern siegreich ins neue Handballjahr gestartet. Direkt im Anschluss an die Zweite kam auch die erste Vertretung in der heimischen Halle zu zwei Punkten für das eigene Konto. Somit halten sich beide Teams im vorderen Drittel der Tabelle.

Belgern II – HBL Miltitz 40:21 (17:9)

Zum Jahresauftakt gelang der zweiten Rolandstädter Vertretung ein glanzloser Arbeitssieg. Der deutliche Erfolg täuscht ein wenig, denn die Gäste traten nur mit sechs Spielern an und zeigten eine tolle moralische Einstellung. Dennoch hatten sie – über die gesamte Spielzeit gesehen – keine reelle Chance, in Belgern etwas zu holen.

Die Miltitzer erzielten das erste Tor der Partie und damit ihre einzige Führung. Belgern glich zwar sofort aus, fand aber sehr schwer ins Spiel. Die langsame und verständliche Spielweise der Gäste wirkte einschläfernd auf die Gastgeber. Diese brauchten einfach zu lange, um von der Deckung in den Angriff überzugehen. Zudem ließen sie von Beginn an viele klare Chancen ungenutzt und der Gästetorhüter konnte sich mehrfach sehr gut auszeichnen. Die Miltitzer gaben nie auf und machten aus ihren Möglichkeiten fast das Optimale. Immer wieder fanden sie die Lücken in Belgerns Abwehr und erzielten schöne Tore. Zogen jedoch die Hausherren im Tempo an, dann hatten die Gäste keine Chance, zeigten kaum Gegenwehr. Dies geschah von Rolandstädter Seite zu wenig, dennoch vergrößerte sich der Vorsprung kontinuierlich. Nach 20 Minuten stand es so 16:6 und die Partie war durch.

Auch nach dem Wechsel passierte nicht allzu viel Aufregendes. Die Gäste wehrten sich nach Kräften und die Belgeraner ließen weiterhin die nötige Konzentration vermissen, um den Gegner noch deutlicher zu beherrschen. So plätscherte die Partie dahin und am Ende gab es den erwartet klaren Erfolg, welcher nicht überbewertet werden sollte.

Belgern mit: T. Ringsleben; A. Haase (4), A. Weimann, J. Blüthgen (2), N. Richter (4), N. Illmer (3), G. Weimann (9), O. Schnelle (13), M. Eichler (5)

Belgern – Leipzig-Mockau II 22:20 (11:12)

Vor einer ganz anderen Aufgabe stand die erste Vertretung aus der Rolandstadt. Mit der Mockauer Mannschaft wartete eine hochmotivierte und mit voller Kapelle antretende Truppe auf die Gastgeber. Hier war klar, sie wollten die Punkte mit nach Leipzig nehmen. Die Rolandstädter mussten mit Tho. Haase, M. Hobeck, M. Haase und T. Brode wichtige Spieler ersetzen und hatten auf der Wechselbank nur einen Spieler sitzen. Als spielentscheidend sollte sich jedoch der Umstand erweisen, dass mit P. Symonienko ein starker Rückhalt im Tor zur Verfügung stand. Überhaupt prägten die Abwehrreihen und die beiden Torhüter das Spielgeschehen. Im Mockauer Tor zeigte der Ex-Belgeraner H. Jäschke eine ganz tolle Leistung, während ihm P. Symonienko auf Belgeraner Seite in Nichts nachstand.

Die zahlreichen Zuschauer sahen über die gesamte Spielzeit hinweg eine sehr spannende, kämpferische Partie, welche teilweise sehr hektisch und verbissen geführt wurde. Die Gäste hatten dabei meist die Nase vorn und legten in der Führung stets vor. Die Gastgeber taten sich sehr schwer, zeigten zwar in der Abwehr eine starke Leistung, hatten aber viele Schwächen im Spielaufbau und im Torabschluss aufzuweisen. Ihr gefürchtetes Konterspiel unterbanden die Mockauer geschickt.

Oder es scheiterte an den Pässen nach vorne, die meist zu ungenau waren oder nicht unter Kontrolle gebracht werden konnten. Keiner Mannschaft sollte es über die gesamte Spielzeit gelingen, sich auf mehr als ein Tor Abstand abzusetzen. Der knappe 12:11-Pausenstand für Mockau verdeutlicht dies. In der zweiten Halbzeit nahmen Hektik und Dramatik immer mehr zu. Beide Seiten kämpften verbissen um den Ball und der Spielstand blieb weiterhin knapp. Wie gehabt legten die Gäste vor und Belgern glich aus.

Leider schafften es die Hausherren nie, selbst in Führung zu gehen. Zwar eroberten sie mit viel Leidenschaft in der Abwehr die Bälle, gaben sie aber viel zu schnell wieder leichtfertig aus der Hand. Zudem wurden weiterhin klare Chance nicht genutzt oder der Jäschke parierte. Großer Jubel brandete in der Halle auf, als T. Richter zur ersten Führung der Belgeraner einwarf (59:02 Minuten). Die Mockauer wollten postwendend den Ausgleich. Der Wurfversuch wurde jedoch geblockt und den Abpraller verwertete P. Rosner zum umjubelten 22:20 -Endtsand für die Rolandstädter. Ein nervenaufreibendes Spiel fand für die Gastgeber ein glückliches Ende, wenngleich die Partie fairerweise mit einem Unentschieden hätte enden müssen.

Belgern mit: P. Symonienko; C. Klengler, R. Müller, L. Bunde (4), P. Rosner (7), Thilo Haase (2), T. Richter (2), C. Richter (7)