Belgern braucht eine neue Kitaleitung

Belgern/Neußen. Die Stadtverwaltung von Belgern-Schildau muss sich auf die Suche nach einer neuen Kitaleitung machen. Eileen Tkotz, die knapp drei Jahre die Belgeraner Kita Rolandspatzen führte, hat ihr Arbeitsverhältnis zum 30. Juni gekündigt. Auch die Neußener Kita stand unter ihrer Leitung.



„Nach reichlicher Überlegung wechsele ich aus privaten Gründen meinen Wohnsitz und meinen Arbeitgeber“, vermeldete Tkotz in einem Aushang in den Einrichtungen. „Wir respektieren ihren Entschluss und bedauern ihn sehr“, lautete die Stellungnahme von Bürgermeisterin Eike Petzold, die sich nun auf die Suche nach einer Nachfolgerin bzw. einem Nachfoler machen muss. „Der Stadtrat und das Team wurden über die Kündigung zeitnah informiert. Die Stelle wird ausgeschrieben und über die Besetzung entscheidet aufgrund der Einstufung der Stadtrat“, so Petzold weiter in einem schriftlichen Statement gegenüber der Torgauer Zeitung.