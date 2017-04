BELGERN-SCHILDAU Belgerns kulturelle Höhepunkte in Gefahr? Belgern-Schildau. Die Stadtverwaltung von Belgern-Schildau plant die Abgabe ihrer Markthütten an die Vereine. Was auf den ersten Blick wie ein Entgegenkommen klingt, hat bei genauerer Betrachtung aber einen Haken. mehr…

TORGAU Taxifahrer darf nach Unfall weiterarbeiten Torgau. Taxifahrer Ulf S. (Name von der Redaktion geändert) musste sich vor dem Amtsgericht Torgau wegen Körperverletzung verantworten. Er war in Einspruch gegen einen Strafbefehl in Höhe von 30 Tagessätzen zu je 23 Euro gegangen, gleichbedeutend mit einem Betrag von 690 Euro. mehr…

TORGAU BUND-Vorsitzende will "Patentante" werden Torgau. Ja, auch Karin Noack wäre liebend gerne eine „Patentante“. Die Vorsitzende der Regionalgruppe Torgau des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat im Zuge der Vorbereitungen für die Landesgartenschau erneut die Idee von Baumpatenschaften ins Spiel gebracht. Ein Zufall? Die Torgauer Zeitung fragte nach, was dahinter steckt. mehr…

TORGAU Knapp 20 Tanzwillige trauten sich Wenn Tanzmeister Steffen Rolle als Leopold Nepomuk Edler von Clement aufs „Parkett“ bittet, ist das Nachfolgende oft schwerer als angenommen: Die großen und kleinen Hüpfer, die Drehungen und Schrittkombinationen hatten es ganz schön in sich. mehr…

NORDSACHSEN Sachsen sucht das Vaterunser in Mundart Das Vaterunser auf Hochdeutsch kennt jeder. Aber auf sächsisch, „arzgebirgisch“ oder der „äberlausitzer Sproche“? Das Gebet verbindet weltweit mehr als zwei Milliarden Christen und wird in Tausenden Sprachen und Dialekten gesprochen. mehr…

NORDSACHSEN Mega-Stellenbörse Donnerstag am Schkeuditzer Kreuz Der Arbeitsmarkt in Mitteldeutschland boomt. Es gibt so viele freie Stellen wie nie zuvor und die Zahl der Arbeitsplätze wächst. Gleichzeitig werden die betrieblichen Anforderungen an die Arbeitnehmer immer komplexer. mehr…

NORDSACHSEN Melpitzer Dackelrennen sucht "Mitläufer" Ab sofort sind Anmeldungen für das traditionsreiche Melpitzer Dackelrennen möglich: Für den 28. Mai werden noch Mitstreiter für das reine Dackelrennen sowie für die offenen Hunderennen gesucht. mehr…

DOMMITZSCH Der Wasserstand ist optimal Über die Situation an der Fähre Prettin/Dommitzsch sprach TZ mit Pächter Jürgen Kollin: mehr…

TORGAU Musik, Tanz und Schauspiel in den Straßen Torgaus Bereits zum dritten Mal wird das Teatro due Mondi in Torgau zu Gast sein und gute Laune durch die Straßen tragen. Wer die italienische Theatergruppe 2006 und 2015 verpasst hat, erfährt hier alles Wissenswerte zu dem Auftritt der Schauspieler am Reformers Day. mehr…

MOCKREHNA 16-jähriger Audenhainer will Schulen in Afrika unterstützen Lukas Sela hat große Pläne. Der Audenhainer möchte Schulen in Afrika unterstützen und such hierfür die Unterstützung des Kreisschülerrates Nordsachsen. Wie er das anstellen möchte und was genau er dort vorhat, hat die TZ im Gespräch erfahren: mehr…

Update zum Unfall auf der B182 Ein schwerer Unfall ereignete sich heute Morgen auf der B182 am Ortsausgang Torgau in Richtung Belgern. mehr…

Die Sportseite vom 5. April als Download Grazie und Eleganz. Mit den Dressur-Wettbewerben und –Prüfungen am Samstag fand das diesjährige Hallenturnier des PSV Taura seinen Abschluss. mehr…

Böse Überraschungen Die 17. Spielrunde in der Kreisliga Nordsachsen am vergangenen Wochenende war von Dramen und Überraschungen geprägt. mehr…

Die TZ-Freizeitseite vom 31. März als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie:

• Die nordsächsischen Mühlen laden an diesem Wochenende wieder zu Mühlenführungen ein.

• Ennio Marchetto gastiert am 8. April im Kulturhaus und gilt mit seiner Show in Papierkostümen noch als Geheimtipp in Deutschland. TZ verlost 2 x 2 Freikarten.

• Das Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum zeigt ab April eine neue Sonderausstellung „Chic im Osten – Kinder- und Jugendode in der DDR“.

• Tipps für die Wochenendgestaltung mehr…

Die TZ-Freizeitseite vom 17. März als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie:

• Batman ist zurück – The Lego Batman kommt am 24. März ins KAP-Kino. TZ verlost drei Freikarten und drei Bücher zum Kinofilm

• Ennio Marchetto gilt mit seiner Show in Papierkostümen noch als Geheimtipp in Deutschland. Am 8. April gastiert er im Kulturhaus

• Cheerleading Regionalmeisterschafte können Sport- und Showbegeisterte in der SACHSENarena Riesa am 25. März erleben

• Tipps für den Wochenendausflug mehr…

Die Geselligkeit stand im Vordergrund Falkenberg/E. Am vorletzten Wochenende hatten die Falkenberger Eisbader, auch die „Falkenberger Frostbeulen“ genannt, zur diesjährigen Saisoneröffnung am Falkenberger Kiebitzsee eingeladen. Dazu wurde extra ein transportables Saunafass bestellt, um diesem frostigen Ereignis den richtigen Kick zu verleihen. mehr…

