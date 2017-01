Beschwerden von Autofahrern

Dommitzsch. Für einige Autofahrer folgte nach der umfangreichen Sanierung der Fährbuhnen ein böses Erwachen. „Es gab Beschwerden, dass die Uferbereiche zu steil geworden sind. Einige Stammkunden sind sogar schon abgesprungen“, räumte Fähr-Pächter Jürgen Kollin gestern gegenüber TZ ein, nachdem sich ein Dommitzscher Einwohner diesbezüglich an die Heimatzeitung gewandt hatte. „Die westelbische Seite geht noch, aber auf Prettiner Seite ist es offenbar schräger“, zuckte Kollin etwas ratlos mit den Schultern. „Die Stoßdämpfer machen beim Auf- und Abfahren zur und von der Fähre eigenartige Geräusche. Einige Autofahrer haben nun Angst, dass sie sich ihren Wagen kaputt machen“, schilderte der Pächter die Situation. Er vermutet, dass es wohl noch bauliche Änderungen bzw. Anpassungen gibt.



Reik Romanus, Sachbearbeiter für Straßen- und Tiefbau im Rathaus Annaburg, kannte gestern bereits die Problematik: „Es ist richtig. Wir hatten zwei/drei Anrufe von Nutzern der Fähre, die mit ihrem Pkw aufgelegen hätten. Wir prüfen jetzt, ob die Baumaßnahmen so umgesetzt wurden wie das planerisch vorgesehen war. Am Donnerstag fand bereits eine genaue Überprüfung vor Ort statt. Die Auswertung soll nächste Woche vorliegen.“ Reik Romanus geht bislang davon aus, dass die Bauarbeiten fachgerecht ausgeführt wurden und kann sich die Beschwerden nicht erklären. „Die Fährbuhnen sind jetzt nicht steiler, sondern in einigen Teilbereichen sogar flacher.“ Allerdings könne er keine vernünftige Aussage treffen, solange die Ergebnisse der Untersuchung nicht vorliegen. Auch habe er noch gar nicht mit dem Pächter der Fähre gesprochen. Größere bauliche Umgestaltungen hält er eher für unwahrscheinlich. Rund 417 000 Euro hat die Stadt Annaburg als Verpächter der Fähre in die Sanierungsarbeiten investiert.



Es handelte sich um eine Schadensbeseitigung nach dem Hochwasser 2013, die die Kommune zu 100 Prozent gefördert bekam. Auf einer Länge von 17 Metern auf Dommitzscher Seite und auf 22 Metern auf Prettiner Seite wurde das Granitpflaster komplett herausgenommen und durch neue Steine ersetzt. Auch Spundwände wurden eingerammt. Nach Aussage von Jürgen Kollin sind die Arbeiten zu etwa 95 Prozent abgeschlossen. Er selbst wolle die Umgestaltung aber nicht unbedingt schlecht reden. „Es ist sonst schön gemacht. Vor allem bei Niedrigwasser fährt es sich gut“, bezog sich Kollin auf die Fährbuhnen. Auf Prettiner Seite müsse allerdings noch das Pflaster verfugt werden. Das könne angesichts der Witterung noch etwas dauern. Auch sonst sei der Pendelbetrieb in den letzten Tagen trotz des Wintereinbruchs normal verlaufen. Das wenige Treibeis bereitete keine Schwierigkeiten. Kollin hofft stark, dass es so bleibt. Durch die Sanierungsarbeiten stand die Fähre immerhin von Mitte November bis kurz vor Weihnachten still. Dieser finanzielle Ausfall machte sich bemerkbar.