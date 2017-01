Bessere Überwachungstechnik schreckt Kraftstoff-Diebe ab

Torgau. Kraftstoffdiebstahl ist stets ein Thema in Deutschland. Allerdings sorgt dieses Problem bei hiesigen Pächtern von Tankstellen im Gegensatz zu früheren Zeiten nicht mehr für schlaflose Nächte. Der Trend ist eindeutig: Es wird weniger gestohlen hierzulande. Deutschlandweit sieht das anders aus. An den rund 15 000 Tankstellen gehört Benzinklau zum Alltag. 2015 wurden laut bundesweiter Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) knapp 80 000 Fälle von „Tankbetrug“ registriert (Quelle: Welt am Sonntag, dpa). Im Vergleich zu 2014 ist demnach die Zahl um 7,8 Prozent zurückgegangen, was Experten mit günstigeren Benzinpreisen begründen.



„Die Dunkelziffer liegt nach unserer Einschätzung etwa drei Mal so hoch wie die offiziell festgestellte Zahl“, sagt Karl-Heinz Saischek, Vorstandsmitglied des Bundesverbands Tankstellen und Gewerbliche Autowäsche (BTG) der „Welt am Sonntag“. Er sei selbst Pächter eines Betriebes, den er mit 13 Videokameras schützen lasse. Aber das schrecke kaum ab. Besonders häufig sei der Benzinklau in Berlin mit 5830 Fällen (minus 16,8 Prozent), Frankfurt am Main, Hamburg und Köln. Den Gesamtschaden schätzten Experten auf 30 Millionen Euro pro Jahr.

Andreas Starke kann sich nicht sofort an Benzindiebstahl an einer Tankstelle der Region erinnern.



„Das passiert in unseren Breiten selten und kommt mehr in den Großstädten vor. Gelegentlich wird von Dieben auf Baustellen an den abgestellten Baustellenfahrzeugen Diesel abgezapft wie zuletzt auf der Baustelle der B87 zwischen Torgau und Mockrehna“, erklärt der Leiter des Polizeireviers Torgau und ergänzt: „Ich weiß allerdings nicht, ob die Tankstellenpächter jeden Diebstahl bei uns anzeigen, was die Grundlage für unsere Ermittlung ist.“ Bürgern, die an der Tankstelle sehen, dass Diebe tanken und ohne zu bezahlen davonfahren, sollten nicht vor Ort den Helden spielen, rät der Polizeichef. „Dabei sind schon die unmöglichsten Dinge passiert. Das hat keinen Sinn. Diese aufmerksamen Mitbürger sollten sich das Kennzeichen des Fahrzeugs der mutmaßlichen Diebe und auch Merkmale dieser Personen einprägen, sich danach sofort bei den Mitarbeitern am Tankstellenschalter melden und sich als Zeugen für diese Straftat zur Verfügung stellen“, rät Starke.



Carolin Barthel und Uwe Barth, Tankstellenpächter aus der Region Torgau, bestätigen die fallende Zahl von Benzin- und Dieselklau. „Es sind weniger geworden. Im vergangenen Monat gab es in unserer Tankstelle an der Eilenburger Straße in Torgau einen Diebstahl, als ein Mann für 80 Euro Benzin zapfte und sich ohne zu zahlen aus dem Staub machte“, erinnert sich Carolin Barthel. Die 33-Jährige ist seit fünf Jahren Pächterin von drei HEM-Tankstellen (Torgau, Eilenburger Straße und Außenring sowie Doberschütz an der B87). „Vor fünf Jahren erlitten wir durch Kraftstoffdiebstähle jährlich bis zu 3000 Euro Verlust. Jeden Tag hatte damals mindestens ein Dieb zugeschlagen. Jetzt passieren in unseren drei Stationen insgesamt noch ein bis zwei Diebstähle im Monat.“

Die junge Frau und ihr Personal schauen zwar öfter nach draußen, aber sicher vermeiden lässt sich der Kraftstoffklau nicht. Immerhin liegen zwei ihrer Tankstellen an der B87, die eine Fahrzeugfrequenz von 27 000 Fahrzeugen pro Tag aufweist und damit ihren Stationen bei 24-stündigen Öffnungszeiten zahlreiche Kunden bescheren. „Bei den vielen Leuten an den Zapfsäulen und im Shop kann es ruckzuck gehen und schon ist ein Dieb verschwunden, der voll getankt und nicht bezahlt hat. Manche sind sogar so dreist, dass sie dabei zusätzlich noch Kanister befüllen“, weiß Carolin Barthel, die jeden Diebstahl der Polizei meldet.



Kraftstoffklau bemerkt sie allerdings erst beim Anschauen der Aufnahmen der Videokameras oder wenn die Anzeige einer der Zapfsäulen längere Zeit einen Betrag anzeigt. „Einen jungen Mann habe ich vor einigen Jahren beim Stehlen beobachtet. Ich kannte ihn sogar. Deswegen habe ich ihn kurz darauf in der Disko angesprochen. Drei Tage später hat er den Betrag nachgezahlt“, erinnert sich Pächterin Barthel. Ihr fällt zudem ein größerer Diebstahl ein. „Es war 2016. Ein Mann hatte in unserer Doberschützer Station für 196 Euro getankt und ist davongefahren. Sein Gesicht haben wir deutlich erkannt und auch sein Fahrzeugkennzeichen war auf dem Video gut zu erkennen. Klar, dass wir Strafanzeige bei der Polizei gestellt haben. Damit haben wir die Chance, das Geld zurückzubekommen.“ Zudem kann für diese Straftat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren einleiten, dass für den angeklagten Benzindieb mit einem Strafbefehl (Geldstrafe) oder gar einer Gerichtsverhandlung und daraus folgend mit einer Strafe enden kann.



Tankstellenpächter Uwe Barth ist froh über die positive Tendenz. „Der Klau von Diesel und Benzin geht seit Jahren stetig zurück“, weiß der 59-Jährige, der seine täglich 24 Stunden geöffneten Aral-Stationen bereits über 20 Jahre betreibt. „Wir sind seit 2016 mit modernster Video- und Kameratechnik ausgerüstet. Selbst nachts erkennen wir auf den Videos klar die Gesichter der Diebe und die Kenzeichen ihrer Fahrzeuge. Das dürfte manchen von diesen Leuten inzwischen abschrecken.“ Barth nennt keine absoluten Zahlen, was Diebstahl an den Zapfsäulen seiner Tankstellen betrifft. „Aber aufgrund unserer verbesserten Videotechnik hat sich die Zahl solcher Fälle im vergangenen Jahr halbiert.“

Barth erklärt, dass er bei Diebstählen ein von Aral engagiertes Rechtsanwaltsbüro einschaltet, das die daraus folgenden weiteren juristischen Schritte im Auftrag von Aral übernimmt. „Allerdings ist es bei Aral-Tankstellen üblich, dass wir als Pächter die Anwälte erst nach drei Tagen informieren, wenn die säumigen Leute in diesem Zeitraum ihren bei uns getankten Kraftstoff nicht bezahlt haben. Es kann ja schließlich passieren, dass jemand aufgrund von Stress vergisst, den fälligen Betrag zu begleichen.“



Barth erinnert sich an einen Fall kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres. „Ein Mann rief zwei Stunden nach seinem Tanken an, weil er die Bezahlung vergessen hatte. Er holte das am nächsten Tag nach. Damit war die Sache erledigt.“



Die moderne Videotechnik in Barths Aral-Stationen hat Torgaus Polizei auch schon bei der Aufklärung anderer Straftaten wie zum Beispiel Diebstahl im Tankstellenshop sowie bei Mitarbeiterbeleidigungen genutzt. „Die Beamten haben uns direkt aufgesucht und konnten sich per Videostudium genau über die Geschehnisse informieren. Auch bei der Aufklärung von Straftaten außerhalb des Tankstellenbereiches war unsere hochmoderne Technik den Polizisten bereits behilflich“, erinnert sich der Torgauer Geschäftsmann.