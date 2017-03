Besuch aus Berlin

Lausa. Vor einer Woche fand in Lausa die jährliche Mitgliederversammlung des Fördervereins Dorfkirche Lausa statt. Bärbel Scaruppe, die Vorsitzende des Vereins, sprach über das vergangene Vereinsjahr, das dritte in der noch jungen Geschichte des Vereins. Sie informierte über die vielfältigen Tätigkeiten des Vorstandes und des Vereins im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit, in gemeinsamen Gesprächen mit dem Gemeindekirchenrat, dem Landratsamt und dem Amt für Denkmalpflege Dresden.



Neben allen informativen Inhalten zum Baugeschehen konnten die anwesenden Mitglieder sich auch gemeinsam an die gelungenen Veranstaltungen erinnern. Nach Beschlussfassung zu Jahres- und Kassenbericht erfolgte die Entlastung des Vorstandes. Bärbel Scaruppe dankte im Namen des Vorstandes drei besonders aktiven Mitgliedern des Vereins mit einem kleinen Frühlingsgruß, Annett Starke, Cornelia Gruhne und Familie Weber aus Berlin konnten sich darüber freuen.

Im Anschluss an den offiziellen Teil erfolgte ein angeregter Austausch zu Ideen und Fragen rund um das weitere Baugeschehen und zur weiteren Gewinnung von Mitgliedern.



Der Verein gab einen Überblick zu den geplanten Veranstaltungen im Vereinsjahr 2017 und lud alle Mitglieder und natürlich viele interessierte Besucher dazu ein. Am 24. Juni kommt ein Gospelchor aus Wittenberg zu einem Konzert nach Lausa in die Kirche. Am 16. September wird Florian Sonnleitner mit seiner Geige dort aufspielen. Kurz vor Weihnachten, am 17. Dezember gibt der Torgauer Männerchor ein Adventskonzert.