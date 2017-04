Beyler ballert wieder die Gegner ab

Mittwoch, 19. April 2017

Von Eberhard Sowa

Fussball. Just in dem Moment, als die 1. Herrenmannschaft des FSV Wacker Dahlen in Laußig ihren Einzug ins Pokalfinale feierten, schlichen die Spieler der 2. Herren daheim wie bedeppert in die Kabine. Tabellenführer Süptitz II hatte ihnen gerade eine Lektion in Sachen Fußball erteilt.