Bildungsagentur teilt Torgaus Meinung nicht

Eine Aufsplittung erfolge wegen der Gefahr, dass man daraus möglicherweise auf die Qualität der Schulen schließen könne, nicht. Demnach haben von den 140 Schülern der vier Bildungseinrichtungen 34 eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen.

Bei der Bildungsagentur in Leipzig zeigte man sich noch am Freitag über die Begründung der Stadt mehr als irritiert. Die Anzahl der Schüler, die mit der fünften Klasse aufs Gymnasium wechseln, habe rein gar nichts mit der in den Grundschulen an den Tag gelegten Bildungsarbeit zu tun, betonte Behördensprecher Roman Schulz im Telefonat mit der Torgauer Zeitung. Allerdings habe er derzeit noch keine Zahlen.

Die Meldefrist laufe noch bis zum 9. März, stellte er schon mal die Auflösung des „Torgauer Rätsels“ in Aussicht. Übrigens hatte sich in der Auflistung am Freitag ein kleiner Übermittlungsfehler bei der Arzberger Grundschule eingeschlichen: Von den 20 Abgängern haben nicht wie gemeldet vier eine Empfehlung erhalten sondern sieben. Zudem fehlte mit Weidenhain eine Grundschule: Von den 18 Abgängern dort bekamen zehn eine Empfehlung fürs Gymnasium.