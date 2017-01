Blau-Weißer Jubel

Fussball. Ein Finale fehlte zwar beim Roland-Hallen-Cup der Herren dieses Mal, spannend ging es dennoch unter dem Belgeraner Hallendach zur Sache. Zumindest im Fahrwasser des erneut souveränen Turniersiegers Blau-Weiß Wermsdorf. Die Hubertusburger waren wie schon im Vorjahr nicht zu schlagen. Erneut mussten sie keine Niederlage verdauen. Einzig ein 4:4-Remis im Duell mit dem SV Süptitz kostete ihnen die blütenreine Weste.



Die Platzierungen hinter dem FSV sollten sich erst in den letzten Partien ergeben und brachten dann durchaus noch entsprechende Spannung mit sich. Die erste Mannschaft des Gastgebers war lange auf Silberkurs, kam aber kurz vor Ultimo ins Straucheln, als sie sich von robusten Mühlbergern den Schneid abkaufen ließ. In ihrem letzten Match musste somit ein Sieg her, um die stärker werdenden Ost-

elbier tatsächlich hinter sich zu lassen. Die Gegnerschaft vom SV Fortuna Leipzig machte es dem Roland aber nicht sehr leicht. Ein einziger Treffer sollte dieses Duell letztlich entscheiden. Zum Jubel der Gastgeber war Kenny-Maurice Näke dabei der Torschütze und machte damit den zweiten Platz im Endklassement fest.



Danach hätte auch noch die zweite Vertretung der Einheimischen den Sprung auf das Podest schaffen können. Dank der Schützenhilfe der Ersten war es zum Abschluss zum großen Sprung anzusetzen und vom letzten auf den dritten Platz zu kommen. Dazu allerdings war ein Sieg über Mühlberg notwendig. Doch die Ost-

elbier hatten sich ins Turnier hineingearbeitet. Waren sie gegen Wermsdorf noch knapp am Punkt vorbeigeschrammt, hatte der Sieg über Belgerns Erste das Selbstvertrauen endgültig angehoben, sodass die Roland-Reserve kaum Zugriff bekam und den letzten Platz nach einer 0:3-Niederlage nicht mehr verlassen konnte.



Süptitz wurde schlussendlich Vierter, nahm das aber mit Gelassenheit. „Wir wollten den Kater nach der gestrigen Siegerfeier auslaufen. Heute hat uns in einigen Situationen das Glück gefehlt, dass wir in Torgau hatten.“, fasste Steffen Wiesner den Turnierverlauf aus Süptitzer Sicht zusammen.

Ergebnisse: Süptitz – Mühlberg 3:3, Belgern II – Belgern I 0:4, Wermsdorf – Leipzig 3:0, Süptitz – Belgern II 2:1, Leipzig – Mühlberg 1:1, Belgern I – Wermsdorf 2:4, Belgern II – Leipzig 4:1, Belgern I – Süptitz 3:2, Mühlberg – Wermsdorf 1:2, Leipzig – Süptitz 5:2, Wermsdorf – Belgern II 5:0, Belgern I – Mühlberg 2:3, Süptitz – Wermsdorf 4:4, Leipzig – Belgern I 0:1, Mühlberg – Belgern II 3:0

Endstand:

1. FSV Blau-Weiß Wermsdorf 18:07 13

2. SV Roland Belgern 12:09 9

3. SV Empor Mühlberg 11:08 8

4. SV Süptitz 13:16 5

5. SV Fortuna Leipzig 7:11 4

6. SV Roland Belgern II 5:15 3

Belgern: Jens Straube, Seidel (3 Tore), Schumann, Werner (1), Lukas Schmidt (3), Schneider (2), Fiedler (1), Ender (1), Näke (2)

Süptitz: Terpitz, Günther (4), Wiesner (4), Bachmann (1), Pierer (1), Knoche (3), Valente

Belgern II: Jan Straube, Marvin Schmidt, Bieß, Nase, Reuschel, Natan, Kisser, Gesatz, Wolter



www.sv-roland-belgern.de