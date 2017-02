Brand in ehemaliger Papierbude rief Feuerwehren auf den Plan

Torgau: Im leerstehenden Objekt stand am Donnerstagmorgen eine Zwischendecke in Flammen

Torgau. Ein Brand auf dem Areal des ehemaligen VEB Papierverarbeitung rief am Donnerstagmorgen die Feuerwehren aus Torgau und Beckwitz auf den Plan: Kurz vor sieben Uhr wurden die Kameraden alarmiert. Aus einem Gebäude auf dem Gelände an der Naundorfer Straße stiegen Rauchschwaden empor. Insgesamt 26 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Im Objekt stand eine Zwischendecke in Flammen. Diese brannte auf einer Länge von 15 Metern komplett durch. Die Kameraden gingen unter Atemschutz im Gebäude mit Wasserschläuchen vor, um der Lage Herr zu werden.

Torgaus Ortswehrleiter Thomas Richter berichtete mit Blick auf die Löscharbeiten von erschwerten Bedingungen. „Die Decke zwischen Erdgeschoss und erster Etage ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden und nach ersten Erkenntnissen einsturzgefährdet“, so der Einsatzleiter. Glutnester wurden im späteren Verlauf des Einsatzes mit Schaum abgelöscht. Der Brand beschäftigte die Kameraden den ganzen Morgen über.

Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt. Eine fahrlässige Brandstiftung ist nach TZ-Informationen nicht auszuschließen. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen keine Personen zu Schaden.