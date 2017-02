Brandbrief an Sparkasse

Mittwoch, 22. Februar 2017

von unserem Redakteur Christian Wendt

Dreiheide. Kampflos will sich die Gemeinde Dreiheide der Sparkasse nicht beugen: Die angekündigte Schließung der SB-Filiale im Ortsteil Süptitz zum 1. Januar 2018 sorgte unter anderem am Dienstagabend für Diskussionen im Gemeinderat. „Dies dürfen wir so nicht an uns vorübergehen lassen“, verwies Bürgermeister Wolfgang Sarembe auf einen Brief, der wohl mit dem heutigen Tage in der Leipziger Sparkassenzentrale eingehen wird und der an Vorstandschef Dr. Harald Langenfeld gerichtet ist.