Brandursache in Schildau geklärt

Schildau/Torgau. Die Vermutung lag bereits nahe, nun ist es Gewissheit. Das Feuer, das sich in der Silvesternacht über ein Wohnhaus in der Schildauer Rudolf-Breitscheid-Straße hergemacht hatte, wurde durch „pyrotechnische Erzeugnisse“ ausgelöst.

Schildau/Torgau. Die Vermutung lag bereits nahe, nun ist es Gewissheit. Das Feuer, das sich in der Silvesternacht über ein Wohnhaus in der Schildauer Rudolf-Breitscheid-Straße hergemacht hatte, wurde durch „pyrotechnische Erzeugnisse“ ausgelöst. Das erklärte Torgaus Kripo-Chef Mathias Jung auf TZ-Nachfrage. Ein Feuerwerkskörper hatte eine haushohe Konifere in Brand gesteckt, von dort war das Feuer dann auf das Dach des Gebäudes übergesprungen und hatte große Schäden verursacht.



In einem anderen Fall hingegen gibt es noch keine weiteren Informationen. Der Brand in der Torgauer Spitalstraße Anfang Dezember, bei dem eine von Asylbewerbern genutzte Unterkunft Feuer gefangen hatte, wird von der Polizei nach wie vor auf fahrlässige Brandstiftung zurückgeführt, so Jung. Genaueres ließe sich jedoch noch nicht sagen. Die Familie sei derzeit andernorts untergebracht, die Kommunikation über einen Dolmetscher ist schwierig. Die Ermittlungen würden weiter andauern.