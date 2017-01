Brenzliger Arbeitsbeginn

Torgau. Seit Anfang Dezember 2016 agiert der Torgauer Feuerwehrmann nämlich als Ortswehrleiter der Großen Kreisstadt. Er folgte damit dem aus dem Amt geschiedenen Reiner Reimann, der – den Ruhestand bereits fest im Blick – demnächst auch das Amt als Stadtwehrleiter freiräumt. Eine weitere Aufgabe für Thomas Richter? Der lacht erst einmal. „Mal sehen, was die Wahl bringt“, sagt der frischgebackene 36-Jährige Ortswehrleiter.



Seit 1993 ist der Torgauer der örtlichen Feuerwehr verbunden. Angefangen in der Jugendwehr, ist der gelernte Industrieglasfertiger seit 1997 bei den Großen aktiv. Über den Umweg der Leiharbeit bei BMW in Leipzig hatte es ihn 2006 zum Flughafen Leipzig-Halle verschlagen. Bei der dortigen Werksfeuerwehr arbeitete er sich bis heute zum Zugführer hoch. Momentan genießt der Vater einer einjährigen Tocher daheim aber erst einmal seinen zweiten Monat der Elternzeit.



Bei seinem Arbeitsbeginn als Torgauer Ortswehrleiter hatte es Thomas Richter gleich mit einem heftigen Wohnungsbrand in der Torgauer Spitalstraße (5. Dezember) zu tun bekommen. Im Januar trieb schließlich eine Wasserleiche in der Elbe (TZ berichtete über beide Dinge bereits ausführlich).