Chance für Schüler und Unternehmen

Torgau. Was tun, damit junge Menschen in der Region bleiben. Diese Frage stellt sich der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft jedes Jahr aufs Neue. Ein Antwort heißt BIT. Mehr dazu hier:

Das ging runter wie Öl. In der Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft sei der Bereich Torgau und Umgebung im Landkreis führend, lobte Uta Schladitz am Dienstag all diejenigen, die sich an Organisation und Durchführung der Berufsinformationstage (BIT) beteiligt haben. 734 Kurzpraktika in zwei Tagen für Schüler in heimischen Unternehmen und Institutionen waren allein in diesem Jahr möglich gemacht worden. Doch die BIT gibt es schon seit zehn Jahren und das Lob kam aus berufenen Munde. Schließlich ist Uta Schladitz die Chefin der Wirtschaftsförderung Nordsachsen, kommt viel rum, hat noch mehr gesehen und kennt vor allem auch die parallelen Aktivitäten in anderen Regionen des Landkreises.

Freilich – ein winziges Stück Eigenlob steckte auch in ihrer Ansprache, denn auch das Landratsamt bringt sich koordinierend in die BIT-Organisation ein. Allen voran Martina Pönicke, die auch die Zusammenkunft am Dienstag im Schütz-Saal von Schloss Hartenfels organisierte. Dort war es zunächst Kerstin Schart, die als Sprecherin des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft einen Blick auf zehn Jahre BIT warf und deren stetige Weiterentwicklung skizzierte. Zum Start sei es das Ziel gewesen, die Abwanderung der jungen Menschen aus der Region zu stoppen, „indem wir aufzeigen, welche Berufe und damit Chancen es auch hier für sie gibt“, blickte sie zurück.

„Sie legen den Grundstein dafür, dass Unternehmen vor Ort die passenden Azubis finden“, stellte auch Uta Schladitz fest und beschrieb damit, in welche Richtung sich die Gemengelage rund um die BIT entwickelt haben. Denn nicht mehr die Schüler verzweifeln, weil sie keine Lehrstellen finden, sondern die Unternehmen sind beinahe verzweifelt auf der Suche nach den passenden Auszubildenden. Wie die BIT ihnen dabei helfen, zeigte die Auswertung der Schüler- und Unternehmensbefragung durch Kerstin Fritsche. 406 Schülerfragebögen waren ausgewertet worden.

Das Ergebnis: 88 Prozent gaben den BIT die Schulnote 1 oder 2 und 81 Prozent können sich vorstellen, später einmal in dem Unternehmen zu lernen, das sie über die BIT kennengelernt haben. Und – Augen auf bei der Berufswahl: 14 Prozent wissen nunmehr ganz genau, was sie später nicht werden wollen! Ein Blick auch auf die Befragung der Unternehmen. 52 von 77 Unternehmen gaben eine Rückmeldung. 92 Prozent von ihnen wollen 2018 wieder mit dabei sein. Klar gab es beiderseitig auch Kritikpunkte. Mangelndes Interesse bei BIT-Praktikanten äußerten einige Unternehmen, zu viel Theorie oder gar keinen Plan für den Praktikumstag monierten die Schüler.