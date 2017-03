Claus regt AG-Wiederbelebung an

Schildau. Vor einigen Jahren ist sie eingeschlafen, doch nun ist ein Neustart geplant. Dieter Claus, das Gesicht des Schildauer Seebades, hat im letzten Stadtrat angeregt, die Arbeitsgruppe, die sich bis vor einigen Jahren noch mit den Freizeitaktivitäten rund um den Neumühlteich beschäftige, wiederzubeleben. „Ziel soll es sein, mit kleinen Hinweisen und Verbesserungsvorschlägen die Attraktivität des Bades wieder zu erhöhen“, so der Ex-Schwimmmeister, der aber betonte: „Wir wollen nur anregen und gegebenenfalls unterstützen, aber nicht etwa in den Haushalt eingreifen und ein neues Boot kaufen.“



Vielmehr gehe es um kleine Sachen, die durch das Betreiberpersonal möglicherweise aufgrund von Betriebsblindheit übersehen werden. „Wir erleben das Bad mit anderen Augen als diejenigen, die jeden Tag vor Ort sind.“ Als Beispiel nannte Claus gegenüber TZ eine Überarbeitung der Öffnungszeiten und eine engere Zusammenarbeit mit den Dauercampern. „Jeder, der Interesse daran hat, soll mitarbeiten“, sagte Claus. Vonseiten der Stadträte zeigten sich vor allem Hans-Jürgen Schmidt und Ingo Henjes interessiert an einer Mitarbeit. Letzter sagte: „Gerade auch hinsichtlich der aktuellen Entwicklungen im Bad ist die Wiederbelebung zu begrüßen.“ Auch in der Stadtverwaltung von Belgern-Schildau zeigte man sich von diesem Vorschlag nicht abgeneigt.