Cranach-Wandbild freigelegt: Hartenfels ist wieder um eine Attraktion reicher

Torgau. (Mal wieder) Medienrummel um Schloss Hartenfels. Am Dienstag wurde eine in der Spiegelstube freigelegte und restaurierte Cranach-Wandmalerei der Öffentlichkeit vorgestellt.

Im März vergangenen Jahres war bereits der Schlussstrich unter die Sicherung wertvoller Cranach-Dekore gezogen worden, die unterhalb der Decke des kleinen Raums verlaufen. Mehrere Monate hatten die beiden Diplom-Restauratorinnen Daniela Arnold und Marie Heyer an diesem ersten Projekt gearbeitet, das vor allem als Rettungsmission gedacht war. Bei diesen Arbeiten stießen die beiden jedoch auf eine bis dahin unbekannte Wandmalerei. Weiter kamen sie jedoch nicht – Geld stand nur für die Sicherung bereit.

Recht bald klinkte sich jedoch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ein. Aus Mitteln der treuhänderischen Jutta-Schoeller-Meinz-Stiftung finanzierte sich die Freilegung der Wandmalerei. Das Ergebnis ist beeindruckend. Besucher erleben die Spiegelstube, die oberhalb des Wendelsteins thront, in einem „sehr ehrlichen Zustand“, wie es Daniela Arnold am Dienstag ausdrückte. „Ehrlich“ meint dabei, dass schon Augenpaare vor 500 Jahren den Raum so betrachtet haben. Die Expertinnen haben es geschafft, unter fünf Farbschichten, die die wechselnden Schlossherren im Laufe des letzten halben Jahrtausends aufbringen ließen, große Teile der ursprünglichen Fassung freizulegen.

Auf das Jahr 1534 datiert, stammen diese Dekore, wie auch die Wandmalerei über dem Eingang aus der Werkstatt Lucas Cranachs des Älteren. Kleiner Wermutstropfen: Ganz konnte das Wandbild nicht wieder hergestellt werden. Im oberen Bereich, wo vielleicht mal ein Wappen prangte, waren die Schäden an der Wand zu groß. Schuld hat jedoch nicht der Zahn der Zeit, sondern ein Handwerker, der irgendwann im letzten Jahrhundert an dieser Stelle ein Lampe anbringen musste.