CrossdeLuxe: Schlammpeeling inklusive

Vier Tage Schlamm pur gibt es im kommenden Jahr vom 21. bis 24. September – bei der Auflage 2017 von CrossDeLuxe am Markkleeberger See.Das neue Jahr steht bevor und damit auch die neuen Vorsätze sich 2017 selbst herauszufordern! Im neuen Jahr hat das Organisationsteam der Sportfreunde Neuseenland den CrossDeLuxe zu einem Spektakel für Groß und Klein sowie Einzelkämpfer und Firmenteams erweitert, die Lust haben, sich an mehreren Tagen am Wochenende so richtig einzusauen!Um den Tatendrang der Teilnehmer gerecht zu werden, hat das Organisationsteam die bisherigen Streckenlängen des Sparkassen-CrossDeLuxes erweitert. So sind unsere neuen Herausforderungen Big 9 (9 km) und Hard 18 (18 km) entstanden, die den Teilnehmern alles abverlangen. In und um den Markkleeberger See warten mehr als 25 künstliche und natürliche Hindernisse auf die Teilnehmer. Dabei wird jedes Element bedient- Ob Luft, Wasser, Feuer oder (Matsch)-Erde. Fans des gepflegten Matschbades, ob Einzelkämpfer oder Teams merken sich also den 23. und 24. September vor!Folgendes Jahr kommen auch mutige und matschbegeisterte Bambinis, Kids und Familien auf ihre Kosten, denn beim 1. Family-CrossDeLuxe dürfen sich alle dreckig machen! Am 22.9.2017 starten Kleinkinder und Kinder allein oder mit ihren Eltern, Freunden und Familien und dürfen sich auf 400 m bis 2 km Länge richtig austoben.Geht es um die Stärkung des Teamzusammenhalts innerhalb der Firma, ist der schnelle Firmen-CrossDeLuxe die Lösung Nummer Eins im kommenden Jahr! Am 21. September wird es den ersten Firmencrosslauf auf 9 km Länge geben, bei dem die Kollegen zusammen im Matsch baden können. Dabei warten spannende Prämierungen wie „Die schnellste Chefin“ auf die Teilnehmer. Keine Veranstaltung bietet Unternehmen mehr die Möglichkeit als Team zusammenzuwachsen als diese!Die Anmeldung beginnt traditionell am 1. Januar 2017. Die Anmeldung ist online möglich. Ausführliche Informationen zu allen Strecken, Impressionen und Medieninformationen gibt es unter: www.sparkassen-crossdeluxe.de