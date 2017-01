DKC nimmt erfolgreich Revanche

Kegelsport. (Bezirksliga/Männer–120 Wurf) Dommitzsch II – SSV Torgau 6:2. Die Dommitzscher hatten die schwere Aufgabe den Tabellenzweiten aus Torgau zu bespielen und wollten sich für die bittere 0:8-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren.

T. Spinn (521 Holz) und der junge A. Kerwel (454) eröffneten das Spiel der Gastgeber und mussten gegen die starken Torgauer T. Hanke (538) und Max Kolbe (520) antreten. T Spinn war immer knapp dran, konnte jedoch nur eine Bahn gewinnen. A. Kerwel konnte auf der 1. Bahn noch ein Unentschieden erzwingen, musste danach aber immer mehr abreißen lassen. Die Torgauer gingen mit zwei Mannschaftspunkten und einem Plus von 83 Holz in Führung. Die Dommitzscher P. Steinberger (494) und C. Wojtanowski (509) lieferten sich mit den Torgauern R. Marks (474) und U. Langbein (502) spannende und enge Duelle, die am Ende die Dommitzscher knapp für sich entscheiden konnten. Damit 2:2 nach der zweiten Runde. Der Vorsprung der Torgauer war arg geschmolzen. W. Rudolf (540) sowie A. Kalff wollten im Spiel gegen das starke Schlusspaar der Torgauer, M. Scheibner (529) und M. Holike(479), die Partie noch drehen. DKC-Routinier W. Rudolf gab die 1. Bahn noch ab, steigerte sich im weiteren Spielverlauf von Bahn zu Bahn und gewann am Ende mit 3:1. A. Kalff machte gleich von Anfang an seinen Standpunkt klar und nahm dem diese Mal nicht ins Spiel findenden M. Holike alle vier Bahnen ab. Ein wichtiger 2. Sieg für die Psyche der Dommitzscher, die weiterhin den letzten Platz der Tabelle belegen, aber gezeigt haben, dass sie noch gewinnen können. Die Tagesbesten in dem Lokalderby waren auf Torgauer Seite Tobias Hanke mit 538 Holz und Wolfgang Rudolf mit 540 Holz bei den Dommitzschern. Endstand: 3048:3042.