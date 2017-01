Da wird die SaW beben

Handball. Vorschau auf die Spiele der Torgauer Herren- und Nachwuchsmannschaften an diesem Wochenende:



Nach dem grandiosen Sieg gegen Zschortau soll die erste Männermannschaft nachlegen. Zu Gast in der Wasserturmhalle ist der Tabellenletzte aus Mölkau. Das Hinspiel gewann der VfB mit vier Toren und tat sich streckenweise sehr schwer. Deshalb sollte auch dieser Gegner nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Wenn die Elbestädter aber wieder so eine gute Abwehrleistung zeigen, sollte ein Sieg sehr wahrscheinlich sein.



Die Torgauer Reserve hatte in den vergangenen Spielen viel Pech. Oft verloren sie mit einem oder zwei Toren, sogar ein Unentschieden war dabei. Heute soll endlich wieder ein Sieg eingefahren werden. Gegen den Tabellenvorletzten Leipzig Ost erkämpfte sich die Mannschaft von Thorsten Deutrich ein Unentschieden. Daheim soll nun ein Sieg her. Die Torgauer Reserve wird alle Kräfte mobilisieren, um endlich wieder zu punkten!



Nachdem die Kreismeisterschaft ausgespielt wurde, folgt für die A-Jugend nun noch eine kurze Bezirksmeisterschaftsrunde. Das Team von Lars Dörge und Andreas Deutrich ist deutlich gereift, jedoch wird man heute in Delitzsch nur geringe Chancen haben, einen Punkt zu holen.



Die D-Jugend hat nach der knappen Niederlage gegen die SG Nordsachsen, nun den ungeschlagenen Tabellenführer LVB Leipzig zu Gast. Es wird sehr schwer werden für das Team von Dietmar Stramm.



Samstag 15 Uhr A-Jugend/Kreisliga Concordia Delitzsch – VfB Torgau

Samstag SaW: – 15 Uhr D-Jugend/Bezirksliga VfB Torgau – LVB Leipzig

16.45 Uhr Bezirksklasse/Männer VfB Torgau – HSV Mölkau II

18.30 Uhr 2. Kreisliga/Männer VfB Torgau II – SV Leipzig Ost