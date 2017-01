Dachstuhl eines Schildauer Wohnhauses abgebrannt

40 Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Schildau, Sitzenroda, Taura und Torgau mussten wenige Minuten vor dem Jahreswechsel ausrücken, weil aus der Schildauer Rudolf-Breitscheid-Straße ein Wohnhausbrand gemeldet wurde. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Flammen.„Augenzeugen berichteten von einer ans Haus angrenzenden, großen Konifere, die einen Moment kurz aufleuchtete“, schilderte Schildaus Wehrleiter Jens Burghardt, der die Einsatzleitung übernommen hatte. „Die Konifere muss in Brand geraten und das Feuer dann direkt auf das Haus übergesprungen sein. Der Eigentümer war auswärts feiern und kam erst später dazu, sonst hätten wir vielleicht noch etwas eher alarmiert werden und ausrücken können.“ Obwohl der Verdacht nahe liegt, dass die Konifere kurz vor Mitternacht durch Feuerwerkskörper in Brand geraten ist, verwiesen sowohl Burghardt als auch die Polizei auf die noch ungeklärte Brandursache. „Die Ermittler werden morgen erwartet“, so der Einsatzleiter. Über die Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt. Verletzte gab es bei dem Unglück keine.