Das Interesse ist groß

Arzberg. Die Gemeinde Arzberg hat am Freitag, dem 3. Februar, wieder einen Vereinsabend organisiert. Die Veranstaltung findet im Ostelbischen Mehrgenerationenhaus Arzberg statt. „Wir werden den Abend nutzen, um für die anwesenden Mitglieder aus dem Gemeindegebiet gleich wieder eine Vereinsschulung durchzuführen“, so Bürgermeister Holger Reinboth. Der Vereinsabend ist 2015 eingeführt worden und hat sich bewährt.



Ein weiterer Höhepunkt für die Kommune wird am 22. Februar die offizielle Übergabe des Bürgerbusses sein. Wie schon berichtet hat sich Landrat Kai Emanuel angemeldet, um die erste Fahrt persönlich zu steuern. Die Einführung eines Bürgerbusses ist zugleich eine Premiere für Nordsachsen und hilft, dem demografischen Wandel in einer dünn besiedelten und strukturschwachen Region zu begegnen. Bei Behörden-, Arzt-, Einkaufs- und Veranstaltungsbesuchen soll der Bus zum Einsatz kommen.