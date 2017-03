Das Jugendteam Torgau ist bei der Azubi-Expo dabei

Anlässlich der Azubi-Expo am 4. März im PEP Torgau wird sich das Jugendteam Torgau erstmals der Öffentlichkeit präsentieren

Torgau. Keine Frage, für das Jugendteam Torgau wird der erste öffentliche Auftritt im Rahmen der Azubi-Expo im PEP Torgau am 4. März, sprich am kommenden Samstag, ein ganz besonderer werden. Die 15 Jugendlichen, die der Gemeinschaft angehören, haben es sich als Ziel gesetzt, „ein Jugendnetzwerk von der Jugend für die Jugend zu schaffen“. Mit eigenen Ideen möchten die Jungen und Mädchen die Region attraktiv für Junge Menschen gestalten. Gegründet worden ist das Jugendteam Torgau am 4. Januar 2017.

„Hier bestimmen wir, was wir möchten und niemand anderes“, sagt Christina Gaudlitz, die sich bereits auf die Veranstaltung freut. „Wir werden Interviews mit den Ausbildungsbetrieben durchführen“, lässt die Initiatorin des Projekts wissen. Im Vorfeld der diesjährigen Auflage der Azubi-Expo haben sich die Jugendlichen bereits tatkräftig bei der Organisation der Messe eingebracht und zusammen mit der TZ-Mediengruppe das Rahmenprogramm abgestimmt.

Wer mehr über das Jugendteam erfahren möchte, findet unter www.jugendteam-torgau.de ausführliche Informationen. Interessierte Jugendliche sind natürlich herzlich eingeladen, mitzumachen. „Wenn auch Du bei uns mitmachen möchtest, immer gern! Bei uns ist alles freiwillig“, betont Christina Gaudlitz.

Nachfolgend stellt sich das Jugendteam Torgau im Video vor: