Das Jugendteam knüpft weiter fleißig Kontake

Torgau. Das Jugendteam war am vergangenen Donnerstag zu Gast beim Lions Club Torgau. Die TZ sprach darüber mit Teamgründerin Christina Gaudlitz:



TZ: Wie kam es überhaupt zu dem Treffen?

C. Gaudlitz: Uwe Fiukowski, Sekretär des Lions-Club Torgau, sprach uns bei der Azubi-Expo an und lud uns daraufhin ein, da er es toll findet, was wir so machen. Wir sollten uns dann einfach mal dem Club vorstellen.



Mit welchem Ziel ist denn das Jugendteam in das Treffen mit dem Lions Club gegangen?

Unser erstes Ziel war es, uns einmal bei vielen wichtigen Akteuren der Region, die unter anderem soziale Projekte unterstützen, vorzustellen. Außerdem wollten wir und um Unterstützung bei den Aktivitäten des Jugendteams Torgau zu bitten. Sei es in finanzieller Form oder auch die Hilfe bei der Findung von Kontakten, die für das Team sehr nützlich sein könnten.



Und was war das Ergebnis der Treffens?

Sowohl der Geschäftsführer der Torgauer Verlagsgesellschaft als auch die Citypost waren von uns sehr angetan und boten uns ihre Hilfe an. Auch zwei Vertreter des Stadtrates Torgau fügten hinzu, dass sie sich vorstellen könnten, uns als Team zu zwei Sitzungen im Jahr einzuladen, um den aktuellen Stand der Tätigkeiten des Teams mitzuteilen und was man für die Jugend in Torgau aktuell tun könnte bzw. was sie bewegt, um eine lebenswerte Region für sie zu schaffen.