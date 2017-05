Das Programm wurde erweitert

Torgau. Der 27. Mai, der Reformers Day, rückt immer näher. Die TZ sprach mit einer der Organisatoren, Beate Senftleben, über den aktuellen Stand der Dinge:

TZ: Woran wird momentan gearbeitet und was muss noch getan werden?

B. Senftleben: Jetzt geht es in die Feinabstimmung, also Klärung der konkreten Organisation beim Aufbau und der Begleitung während des Tages. Außerdem steigen wir jetzt mit Flyern, Plakaten und Bannern voll in die Werbung ein.

Kam es denn bei der bisherigen Vorbereitung zu Komplikationen?

Eigentlich nicht. Das einzige, was uns immer wieder begegnet und inzwischen auch schon fast zu einem Running Gag geworden ist, sind die Leute, die sich über den englischen Namen unserer Veranstaltung aufregen und beschweren.

Kamen beim Programm noch Dinge hinzu oder musste etwas abgesagt werden?

Das ist glücklicherweise stetig gewachsen. So haben wir, kurz nachdem unsere Flyer gedruckt waren, noch eine Anmeldung der Konrad-Adenauer-Stiftung erhalten, welche gern einen Vortrag von Ministerpräsident a. D. Dr. Günther Beckstein im Schloss veranstalten würde. Außerdem werden wir noch für unsere kleinen Gäste ein mit Muskelkraft betriebenes Karussell auf dem Marktplatz aufstellen.