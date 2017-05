Das Seebad Schildau geht neue Wege

Schildau. Am 24. Mai, dem Mittwoch vor Himmelfahrt, beginnt am Neumühlteich in Schildau die Badesaison. Allerdings, im Vergleich zu den Vorjahren, mit veränderten Rahmenbedingungen.

Der Stadtrat von Belgern-Schildau hat auf seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch eine abgeänderte Nutzungsentgeltverordnung beschlossen, in der unter anderem auch die Öffnungszeiten neu geregelt sind. Bis Anfang des Jahres war es noch der Plan, die Betreibung des Seebades an einen Externen zu geben. Doch das eingegangene Angebot barg ein zu hohes wirtschaftliches Risiko, weshalb der Rat von einer Verpachtung des städtischen Eigentums absah und in seiner Februar-Sitzung doch dafür plädierte, die Betreibung in Eigenregie zu stemmen.

Hauptproblem ist es, die Absicherung der Badeaufsicht zu gewährleisten. Die auf Initiative von Ex-Schwimmmeister Dieter Claus ins Leben gerufene Arbeitsgruppe Seebad hatte sich dem Thema in den vergangenen Wochen angenommen. Bürgermeisterin Eike Petzold erklärte die Sachlage wie folgt: „Um die Badeaufsicht über den ganzen Tag zu gewährleisten, bräuchten wir pro Schicht einen Schwimmmeister und eine Fachkraft für Bäderbetrieb – einen der sich um den Teich kümmert und einen für das künstliche Becken –, also insgesamt vier Leute pro Tag.“ Dies sei aus eigenen Kräften nicht realisierbar. Deswegen müsse man Abstriche bei den Öffnungszeiten machen. Dass dadurch unbewachte Badezeiten entstehen, sei vor allem für die Dauercamper zu beachten.

Um diese Probleme zu umgehen, hatte die Stadt den Versuch unternommen, eine Kooperation mit den Stadtwerken Torgau und dem Aquavita einzugehen. „Ja, die Schildauer haben Interesse bekundet“, sagte Aquavita-Betriebsleiterin Cornelia Weber gegenüber der Torgauer Zeitung: „Allerdings kam die Anfrage zu kurzfristig, als dass wir noch etwas für die anstehende Saison hätten tun können. Einfach schon deshalb, weil wir dafür auch nicht das Personal haben.“ Für 2018 wolle man jedoch verhandeln und über eine Kooperation nachdenken, so der Tenor von beiden Seiten.

Für die Gaststätte im Seebad hat die Stadt einen neuen Betreiber gefunden. Unter den zwei Bewerber hatte sich Thi Le Vu durchgesetzt, die bereits den Imbiss im Freibad von Böhlitz betreibt und in der Saison nun auch im Schildauer Seebad übernimmt. Als zweiter Bewerber war der ehemalige Betreiber des Schildauer Ratskellers im Rennen. An dessen Kompetenz wurde jedoch gezweifelt, da er bereits im Ratskeller nicht wirtschaftlich gearbeitet hatte. Insgesamt investierte die Stadt 18 500 Euro für eine Grundreinigung, einen Fettabscheider und die Dachsanierung der Gaststätte, um die Voraussetzungen für eine neue Verpachtung zu schaffen. „Wenn hier jemand eine Gaststätte eröffnen will, dann können wir nur froh sein und alles Gute wünschen“, hatte Stadtrat Thomas Eifler abschließend gesagt.

INFO:

Veränderte Öffnungszeiten:

Außerhalb der Ferien: Wochentags 12-19 Uhr;

Wochenende 10-19 Uhr und nach Anmeldung von Gruppen

Ferien: alle Tage 10-19 Uhr

Die Eintrittspreise für das Bad bleiben stabil, auf dem Campingplatz wird es zu einigen Änderungen kommen.