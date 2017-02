Das Torgauer TIC erhält erneut die Zertifizierung

Torgau. Weißes „i“ auf rotem Grund. 30 mal 30 Zentimeter. Wahrlich, es gibt spannendere Dinge. Die Aufschrift „Geprüfte TOURIST Information“ macht das Schildchen, das gestern im Torgau-Informations-Center präsentiert worden ist, jedoch zu einem Objekt der Begierde. Warum, erklärte Center-Managerin Anja Bauermeister ganz stolz: „Die Kompetenz- und Aufgabenfelder von modernen Touristinformationen lassen sich heutzutage nicht auf einfache Service-Anfragen der Gäste reduzieren. Mit der Zeit haben sich viele Anforderungen in Bezug auf Leistung, Service und Qualität gesteigert. Die Gäste haben Anspruch auf allerbeste Service- und Informationsqualität.“ Und genau hierfür stehe die Zertifizierung mit der i-Marke. Um sich mit dieser schmücken zu dürfen müssen Touristinformationen 15 Mindestkriterien erfüllen.

Diese gliedern sich unter anderem in folgende Kategorien:

• Erscheinungsbild der Touristeninformation (TI) von außen und innen

• Beratung Service am Counter

• Leistungsangebot der TI

• Qualitätsbewußtsein der TI

Für die Prüfung war ein Mitarbeiter des Deutschen Tourismusverbands im TIC unterwegs. Wann dies genau war, vermag Anja Bauermeister nicht zu sagen. Sicher ist nur, dass es im vierten Quartal 2016 gewesen sein muss. Schließlich sei jener Tester als Gast getarnt gewesen. Zudem noch unangemeldet habe er eben jene Prüfkriterien unter die Lupe genommen. Nun also der Lohn des Ganzen: Das markante i-Schild samt Zertifizierungsurkunde fürs TIC.



Die Auszeichnung ist nun wieder drei Jahre gültig. Anschließend ist eine erneute Überprüfung erforderlich. Das TIC darf mit dem weißen „i“ auf rotem Grund seit 2002 als „Anerkannte Tourist-Information“ für sich werben – damals noch für die Info in der Schlossstraße. Im Jahre 2006 hat der Deutsche Tourismusverband aus der i-Marke ein Qualitätssiegel für Touristinformationsstellen gemacht, die sich nun als „Geprüfte Touristinformation“ bezeichnen dürfen, wenn sie sich dem entsprechenden Qualitätscheck gestellt haben. Und dieser umfasst nicht nur die Prüfung der 15 geforderten Mindestkriterien. Die i-Marke umfasst insgesamt 40 Punkte, mit denen die Angebots- und Leistungsqualität der Touristinformation „mit der Brille des Gastes“ anhand eines standardisierten, bundesweit einheitlichen Kriterienkatalogs unter die Lupe genommen.



Mit 103 von maximal möglichen 120 Punkten konnte das TIC auf ganzer Linie überzeugen. Mit 86 Prozent übertraf es deutlich den Sachsendurchschnitt, der bei 77 Prozent liegt. Und selbst der Bundesdurchschnitt mit 81 Prozent liegt unter dem Torgauer Ergebnis.



Positiv wurden vom Deutschen Tourismusverband die TIC-Internetseite und Öffnungszeiten bewertet. Prospekte und Infos erhalte der Gast auch außerhalb der Öffnungszeiten. Das TIC habe zudem eine zentrale Lage. Die Warenpräsentation im Schaufenster und freie Sicht durch die großen Fenster von draußen nach drinnen überzeugte ebenso. Ebenso positiv bewertet wurden die Gestaltung und jahreszeitliche Dekoration innen, die große Räumlichkeiten sowie eine Spielecke und Art der Prospektauslage.



Verbesserungspotential sieht der Verband hingegen in der Wahrnehmung des TIC von außen (fehlende Kennzeichnung im Winter– im Sommer großer Schirm). Auch lasse sich die Präsentation der Wanderkarten verbessern. Obgleich die Internetseite an sich Lob bekam, ist sie nicht für mobile Endgeräte ausgelegt. „Wir haben uns der Auswertung angenommen“, sagt Anja Bauermeister. Eine sogenannte Beachflag für die Außenkennzeichnung sei in Arbeit und die Präsentation der Wanderkarten werde anders gestaltet. Eine neue responsive, das bedeutet eine an alle mobile Endgeräte angepasste Internetseite, solle noch in diesem Jahr online gehen. Alles Dinge, die keiner größeren Kraftanstrengung bedürfen.



Ganz anders sieht es da schon mit dem angedachten Umbau des TIC aus. Besucher der öffentlichen Haushaltsdiskussion im Rathaus konnten nämlich in der vergangenen Woche in dem Wust an Zahlen gut 203 000 Euro ausmachen, die der Finanzplan der Großen Stadt hierfür ausweist. Knapp 40 000 Euro wären demnach Eigenmittel der Stadt. Der Rest würde über Fördergelder finanziert. Doch das sind derzeit nur Überlegungen. Festgezurrt ist hier noch lange nix, zumal derzeit über ein Abspecken des Projekts nachgedacht wird.



Doch wofür all das Geld für eine ohnehin schon Top-Einrichtung? „In den Umbau flösse nach Angabe von Renate Mühlner nur ein Bruchteil. Und dieser werde dafür ausgegeben, die Arbeitsbedingungen der fünf Mitarbeiter in einem Großraumbüro zu verbessern. Zudem werde an zusätzliche Fahrradgaragen, Schließfächer und Audioguides gedacht.



Mehr Platz im TIC für die Mitarbeiter verspricht vor allem beim Telefonieren Erleichterung. Und telefonieren werden die TIC-Leute im Jubiläumsjahr der Reformation mehr als reichlich. Da muss man gewiss kein Prophet sein. „Die Nachfrage zum Reformationsjahr hat sich schon 2016 spürbar erhöht“, erläutert Anja Bauermeister. Aktuell gebe es bereits mehr als 600 feste Buchungen für Stadtführungen, die beispielsweise auch das Schloss umfassen.



Wie die Heimatzeitung erst vor wenigen Tagen berichtete, ist für das TIC längst die Messesaison angelaufen. Weitere Marketingaktivitäten – unter anderem mit einer Werbeagentur, die sich um eine verstärkte bundesweite Vermarktung Torgaus kümmern soll, haben das Ziel, die Große Kreisstadt an der Elbe auch über das Jahr 2017 hinaus als attraktives Reiseziel zu etablieren. Helfen soll dabei die bewährte Kooperation mit Landratsamt und Stadt, um vor allem Schloss Hartenfels und die Ausstellungen bestmöglich zu vermarkten.