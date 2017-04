Das Wunder der Katharinenstraße

Torgau. Karin Seifert wollte es gar nicht glauben. Ungläubig und mit weit geöffneten Augen schritt sie am Samstagmittag über eine Schwelle, über die sie schon so oft gegangen war.

Doch diesmal war alles anders. Es verschlug ihr angesichts der neugestalteten Katharina-Luther-Stube förmlich die Sprache. „Einfach Wahnsinn“, blickte sich die Torgauerin in einer immer voller werdenden Stube um. „Und hier darf ich gleich morgen die Aufsicht übernehmen können.... Toll.“.

Mit vielen Worten, fast so vielen Blumen und reichlich Gästen wurde am Samstag die neugestaltete Katharina-Luther-Stube eröffnet – für Museumsleiterin Cornelia König ein Wunder im doch so bürokratischen Deutschland. Nur vier Monate habe alles gedauert, nachdem der Stadtrat bereits am 7. September – Königs Geburtstag – grünes Licht für den Umbau gab. Gut 62000 Euro kosteten die längst überfälligen Arbeiten, die zum größten Teil von der Landesstelle für Museumswesen finanziert wurden.

Die Stadt beteiligte sich mit gut 10000 Euro. Auch die Sparkassenstiftung trug mit 10000 Euro ihren Teil dazu bei. „Wir freuen uns, dass die deutschlandweit einzige Gedenkstätte für Katharina im Reformationsjahr damit wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird“, erklärte Michael Czupalla, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. „An historisch verbürgtem Ort wird damit Martin Luthers Ehefrau gedacht, die so viel mehr war als das zeittypische ‚Heimchen am Herd‘ und deshalb eine eigene Würdigung verdient“, so Czupalla weiter.

Zu guter Letzt war es an der Raiffeisenbank Torgau, den Problemfall Beleuchtung mit einer vierstelligen Summe vergessen zu machen. Musikalisch umrahmt wurde der kleine Festakt durch den Auftritt von Gesine Friedrich und Thomas Höhne von der Wittenberger Hofkapelle.

Die Besucher erwartet fortan ein zeitgemäßes Ausstellungsdesign, das auch eine Medienstation sowie interaktive Elemente umfasst. Verantwortlich hierfür zeichnen die Gestalter von whitebox aus Dresden. In fünf Abschnitten wird das Leben und Wirken Katharina von Boras angesichts der Umbrüche im 16. Jahrhundert dargestellt. Ein zweiter Raum thematisiert die Rezeptionsgeschichte zu Katharina von Bora, die im Laufe der Jahrhunderte zunehmend zur Projektionsfläche für die veränderte Rolle der Frau und ein sich wandelndes Gesellschaftsmodell wurde. Darüber hinaus werden in einer Medienstation des Museums auch die bisherigen Preisträgerinnen des Katharina-von-Bora-Preises vorgestellt.

Es wurde allerhöchste Zeit, dass die Katharina-Luther-Stube der neugierigen Öffentlichkeit im Jubiläumsjahr der Reformation endlich wieder zugänglich gemacht wurde. Viele Besucher standen bislang vor verschlossener Tür – ein Umstand, den die Gedenkstätte unter anderem auch mit der Stadtkirche teilte. Allein für den April gebe es bereits 40 Anmeldungen von Besuchergruppen, betonte Cornelia König.

Dr. Jürgen Herzog, Vorsitzender des Torgauer Geschichtsvereins, nutzte den denkwürdigen Tag aber auch für mahnende Worte: „Die Stadt stellt zum Reformationsjubiläum ihr Licht unter den Scheffel.“ Für all die vielen, tollen Dinge, die es in Torgau zu erleben gebe, werde einfach noch immer zu wenig Werbung gemacht.

Übrigens: Die große Festveranstaltung zur Wiedereröffnung der Katharina-Luther-Stube sowie zur Eröffnung des benachbarten Spalatin-Hauses erfolgt zum Internationalen Museumstag am 21. Mai in der Torgauer Schlosskirche.