Fußball. Aus Belgeraner Sicht war es das fast perfekte Turnier, welches sich beim 15. Roland-Hallen-Cup der C-Junioren entwickelte. Vor vollen Zuschauerrängen boten die Kicker auf dem Parkett einen fairen und spannenden Verlauf, in dessen Folge sich der SV Panitzsch/Borsdorf zum Sieger küren konnte. Im ersten Finaldrittel gelangen den Panitzschern zwei Treffer, Finsterwaldes Anschluss machte das Match wieder offen. Doch eine Unbeherrschtheit der Sängerstädter verhinderte die erfolgreiche Aufholjagd und unterstützte den Gegner, der schlussendlich 3:1 siegte.

Ein kleiner Schluck aus der eigenen Pulle fehlte den Gastgebern zum rundum gelungenen Turnier. Der Auftritt der eigenen Mannschaft hatte nicht das gehalten, was man sich im Vorfeld durchaus versprochen hatte. Der Turniersieger hatte sich in der Vorrunde in einer überaus ausgeglichenen Staffel durchgesetzt. Bis zu den letzten Begegnungen war noch keine Vorentscheidung über die Teilnahme an den Halbfinalen gefallen. Während Finsterwalde dafür letztlich den Staffelsieg buchte, machte es Panitzsch als Zweiter überaus spannend. Ihr Finale gegen Eilenburg sah lange den FCE vorn, doch der Ausgleich wenige Momente vor der Schlusssirene reichte den 1920ern, um über das bessere Torverhältnis die Muldenstädter hinter sich zu lassen.

Union Torgau hatte in der Staffel 2 knapp der SpVgg Dresden-Löbtau den Vortritt lassen müssen und wurde vom späteren Turniersieger nach torlosem Spiel im Neunmeter-Duell aus dem Rennen geworfen. Im Kleinen Finale ergab sich zumindest dann noch die Chance auf eine Revanche bei den Löbtauern, die ebenfalls ihr Semifinale verloren hatten. Auch wenn das Match mitreißend und intensiv war, für die Unioner nahm es einen bitteren Ausgang. Den einzigen Treffer erzielten der Gegner und sicherte sich Platz 3.

Die Einheimischen vom SV Roland landeten nur auf dem drittletzten Rang. Nach durchaus hoffnungsvollem Start waren sie im weiteren Verlauf immer wieder hart für ihre Fehler bestraft worden und gewannen keines ihrer Spiele mehr.

Ergebnisse – Staffel I: Dahlen – Panitzsch 3:0, Coswig – Finsterwalde 1:1, Eilenburg – Dahlen 1:1, Panitzsch – Coswig 3:1, Finsterwalde – Eilenburg 3:1, Dahlen – Coswig 0:2, Panitzsch – Finsterwalde 2:2, Coswig – Eilenburg 1:2, Dahlen – Finsterwalde 0:1, Panitzsch – Eilenburg 1:1; – Staffel II: Dresden – Leipzig 3:0, Belgern – Torgau 0:1, Falkenberg – Dresden 1:1, Leipzig – Belgern 1:4, Torgau – Falkenberg 5:1, Dresden – Belgern 5:0, Leipzig – Torgau 0:4, Belgern – Falkenberg 1:2, Dresden – Torgau 2:1, Leipzig – Falkenberg 1:2

Halbfinale: Finsterwalde – Torgau 3:2 n. 9m, Panitzsch – Dresden 3:1.

um Platz 9: Coswig – Leipzig 6:0

um Platz 7: Belgern – Dahlen 1:2

um Platz 5: Eilenburg – Falkenberg 4:3 n. 9m

um Platz 3: Torgau – Dresden 0:1

Finale: Panitzsch – Finsterwalde 3:1

Endstand:

1. SV Panitzsch/Borsdorf

2. FC Sängerstadt Finsterwalde

3. SpVgg Dresden-Löbtau

4. JFV Union Torgau

5. FC Eilenburg

6. ESV Lok Falkenberg

7. SpG Luppa/Dahlen/Wermsdorf

8. SV Roland Belgern

9. SpVgg Grün-Weiß Coswig

10. VfK Blau-Weiß Leipzig

Torgau: Angermann, Küchler, Franke (1 Tor), Simmank (1), Förster (1), Noack (2), Smolla (2), Rudolph (2), Kaßler, Gomell (2)

Belgern: Witte, Steinhorst, Pirl (1), Müller, Horn (1), Mahler (2), Klöhn (1), Henning (1)