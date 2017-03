Das große Erwachen der Torgauer Bären

Bea! Bea! Benno! Benno! So tönte es am gestrigen Tag von der Schlossbrücke, als zahlreiche Kinder aus den Kitas des Torgauer Altkreises angereist kamen, um die Bären aus ihrem Winterschlaf zu wecken. Mit Leibeskräften wurde geschrien, um die beiden jungen Petze aus ihren Ställen in den Bärengraben zu locken.

Punkt 9 Uhr am Freitagmorgen. Die ersten Erzieher treffen mit ihren kleinen Schützlingen auf dem Schlosshof ein und werden dort direkt von einem großen Plüschbären empfangen. „Torgi-Bär, Torgi-Bär“ schrieen die ersten und rannten auf den Bär im blauen T-Shirt zu.

Nach und nach strömten immer mehr Kinder über die Schlossbrücke, umarmten Torgi-Bär oder tollten einfach nur über den gepflasterten Innenhof. „Eigentlich haben wir ja so mit 40 bis 50 Kindern gerechnet, die uns heute hier besuchen kommen“, erzählte Bärenpflegerin Angela Mierau-Fausack. Weit gefehlt. Kitagruppe um Kitagruppe strömte in den Schlosshof und schnell wurde klar, ein bisschen mehr als 50 Kinder würden es definitiv werden. So fanden sich am Ende insgesamt rund 350 Kinder aus 15 Kitas in und um Torgau ein, um die Bären mit ihrem Geschrei wachzurütteln.



Rahmen des Ganzen war das so genannte Bärenerwachen, eine ganz frisch gestartete Aktion der TZ-Mediengruppe. Gemeinsam mit der Marketingassistentin Frances Wendt hatte sich die Leiterin des Kundenservices, Angelika Geiler, aufgemacht und das Bärenerwachen ins Leben gerufen. Dass das Ganze dann allerdings solche hohen Wellen schlägt, hatten die beiden nicht erwartet. „Es war wirklich einfach nur toll“, berichtet Frances Wendt im Nachhinein. „So viele Kinder zu sehen, die an unserer Aktion so einen großen Spaß haben, das war richtig überragend. Und die Kids waren alle so motiviert. Sie haben so fleißig nach den Bären gerufen, ich glaube spätestens jetzt sind sie aus ihrem Winterschlaf aufgewacht.“

Bärenerwachen Torgau 2017 ( weitere Bilder ansehen…)



Doch nicht nur einen laut gebrüllten Morgengruß bekamen Bea und Benno von den hunderten Kindern vor Schloss Hartenfels übergeben, ein leckeres Frühstück gab es noch obendrauf. Von Bärenpflegerin Angela Mierau-Fausack erhielten die kleinen Bärenfans einige leckere, in Honig getränkte Brötchen, Äpfel und Birnen die sie mit hohem Bogen ins Gehege schleudern durften. Natürlich freuten sich die beiden Jungbären über diese Leckerei und vertilgten sie mit Hochgenuss, während ihnen die Kinder dabei zusahen. „Für die Kleinen war es wirklich toll und interessant“, fasste Mandy Köppe die Aktion zusammen. Die Erzieherin der Belgeraner Kindertagesstätte „Rolandpsatzen“ war an diesem sonnigen Freitagmorgen mit ganzen 50 Kindern nach Torgau gereist, um die Bären aus ihrem Winterschlaf zu holen. „Das einzige Problem war nur, dass bei dem so starken Zulauf die Brücke auch sehr schnell voll war und die Sicht dadurch in den hinteren Reihen eher beschränkt war. Aber nichtsdestotrotz war es für die Kinder ein spannendes Erlebnis.“



Nachdem die Bären dann aufgeweckt waren und auch das Frühstück zur Neige ging, machten sich einige Erzieher mit ihren Kindern auf in Richtung der Ställe. Denn dort wartete schon die zweite Bärenpflegerin, Gabriele Mierau zusammen mit dem Hausmeister des Landratsamtes, Burghardt Kirschner, um den kleinen Besuchern einmal zu zeigen, wo denn Bea, Benno und Jette eigentlich ihren Winter verbrachen_. Mit großen Augen sahen sie sich in den Ställen um, stellten Fragen und warfen einen Blick von unten in den Bärengraben. Außerdem trafen sie dort auch die daheimgebliebene Jette, welche an diesem Tag partout keine Lust auf frische Luft hatte. Und als dann auch die letzte Gruppe ihren Besuch in den Bärenställen hinter sich hatte , wurde es langsam wieder ruhiger um das Schloss herum und die Bären konnten noch für eine Weile genüsslich das Sonnenlicht genießen. „Abschließend kann man einfach nur noch einmal betonen, wie toll die Kitas unser Angebot angenommen haben“, sagt Frances Wendt. „Das hat uns wirklich bestärkt, nächstes Jahr vielleicht noch einmal so eine Aktion zu veranstalten.