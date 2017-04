Das war der Klassenerhalt!

(BL/M) Dommitzsch – Krostitz II 3:1/-Hohnstädt 3:1

Am Samstag empfing der Dommitzscher SV zum Letzten Saisonspieltag den Krostitzer SV II und den Hohnstädter SV. Mit nur drei Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz musste man mindestens vier Punkte holen, um nicht auf die Fehler des Konkurrenten aus Leipzig hoffen zu müssen.

Irgendwie hat die Gesamtkonstellation die Spieler zu Beginn des Spiels gegen die Bierdörfler gelähmt, denn schnell lag der DSV 3:11 hinten. Eine frühe Auszeit und ermunternde Worte durch Trainer Jäckel brachten die Elbestädter wieder auf Kurs. Langsam konnten sie den Rückstand bis zum Satzende auf 23:24 verkürzen, aber die Krostitzer Herren nutzten ihren ersten Satzball.

Im zweiten Satz hieß die Devise: Nur nicht wieder den Anfang verschlafen und die Gäste mit wuchtigen Angriffen auf Abstand halten! Der Plan ging auf, und so gewannen die Gastgeber 25:20. Der KSV II wollte es den Elbestädtern im dritten Satz aber nicht nochmal so leicht machen. Es entwickelte sich ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach fast jedem Ballwechsel tauschte das Aufgabenrecht und beide Seiten verbrauchten ihr Auszeitenkontingent. Am Ende verwandelte The Green Maschine den zweiten Satzball. Der vierte Satz war dann purer Siegeswille, um die ersten wichtigen drei Punkte des Tages einzufahren. Zwei starke Aufgabenserien und die dazu gehörige starke Feldabwehr ebneten den Weg zum 25:14 und damit zum 3:1-Spielgewinn.

Nach 50-Minütiger Regenerationspause und erneutem Einspielen bat man nun den seit Jahren bestehenden Rivalen aus Hohnstädt ans hohe Netz. Noch deutlich in den Köpfen war das packende Heimspiel aus der letzten Saison, welches knapp mit 3:2 gewonnen werden konnte. Doch im ersten Satz konnten die Gäste zu einem spannenden Spiel nichts beitragen. Zuspieler R. Jäckel bediente punktgenau, die Blockarbeit saß, und die Angaben kamen platziert. Am Ende hieß es nach nur 17 Minuten 25:12.

Der zweite Satz ging ähnlich los und der DSV lag rasch wieder einige Punkte vorn (13:8). Doch irgendwie verloren die Elbestädter dann den Faden. Die Auszeiten bei 14:12 und 15:16 konnten den Lauf des Gastgebers nicht stoppen und Dommitzsch verlor 22:25.

Zum Beginn des dritten Satzes sah man im Spiel der Green Maschine die Nervosität und so stand es schnell 4:8 beziehungsweise 12:17. Mahnende aber auch aufmunternde Worte durch Trainer Jäckel und T. Enge fruchteten und man gewann doch noch 25:20. Der nächste Satz bedeutete den ersehnten vierten Punkt des Spieltages und damit den sicheren Klassenerhalt. Deshalb wurde in der grünen Hölle lautstark gefeiert.

Jetzt heißt es, die neue Saison zu planen, gegebenenfalls neue Spieler für die Mannschaft zu gewinnen und die Strukturen umzuordnen, damit in der neuen Saison nicht wieder bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt gebangt werden muss.

Dommitzsch mit: Jäckel, Schulz, Schmidt, Hehde, Döbelt, Negro, Smolka, Füssel, Zirm