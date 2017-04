Das wurde nochmal richtig knapp

Torgau. So ein Finale hat es bei „Wir Packen‘S an!“ noch nicht gegeben. 5378 Stimmen zeigte der Monitor an, als Punkt 12 Uhr am Montagmittag die Telefon-Abstimmung endete. So viele Stimmen wie noch nie. Und auch kein Sieger hatte in den letzten beiden Jahren so viele Stimmen, wie der Gewinner in diesem Frühjahr. 1468 mal wurde für das Projekt „Schulhofgestaltung“ der Grundschule Dommitzsch angerufen. Die Belohnung gibt es am 2. Mai zur offiziellen Preisverleihung – 4000 Euro aus dem Zweckertrag der Sparkasse Leipzig. Die steht gemeinsam mit der TZ hinter der Aktion.

Während die Gänsebrunnenstädter einen Start-Ziel-Sieg hinlegten, rollte der Zweitplatzierte das Feld von fast ganz hinten auf. Noch bis zum Wochenende deutete nichts darauf hin, dass der SV FA Doberschütz-Mockrehna etwas mit der Vergabe der vorderen Plätze zu tun haben würde. Die geografische Lage des Vereins – der Mockrehnaer Teil tendiert in Richtung Torgau, der Doberschützer Teil eher in Richtung Eilenburg – machte es für Frisch-Auf schwierig, alle Mitglieder zu mobilisieren.

Doch Detlef Figna klemmte sich am Wochenende hinter diese Aufgabe und so standen am Montag, 12 Uhr, 1110 Stimmen für die Radsportgruppe des Vereins im System, die sich nun über 3000 Euro freuen kann. Doch es geht alles noch eine Ecke dramatischer. Denn am Ende entschied eine einzige Stimme. Und die steht am Ende auf dem Konto des Faschingsclubs Schildau. Der mobilisierte 967 Anrufe, während die Schülerband Beilrode 966 Anrufe auf sich vereinigen konnte. Das bedeutet, dass sie die Karnevalisten am 2. Mai über 2000 Euro freuen dürfen.

Den jungen Musikanten aus Beilrode bleiben aber immer noch 1000 Euro. Denn die hat jeder Finalist bereits durch den Einzug in die Runde der letzten Sechs sicher. 1000 Euro gibt es deshalb auch für die Notfallseelsorger des DRK-Kreisverbands Torgau-Oschatz. Die waren lange Zeit im Rennen um den dritten Platz, schnupperten zwischenzeitlich sogar an Rang zwei. 781 Anrufe in Summe bedeuteten in der Endabrechnung aber Platz fünf. Offenbar ganz entspannt gingen es die Anhänger der Gewichtheber des SSV 1952 Torgau an. Torgaus mitgliederstärkster Sportverein mobilisierte insgesamt 86 Anrufer.

Die Siegerprojekte

1. Schulhofprojekt Dommitzsch

10 000 Euro wird es wohl kosten, um den Dommitzscher Grundschul-Hof wieder ansehnlich zu machen. Weil die Gemeinde klamm ist, hat es sich der Verein „GROSS stärkt klein“ auf die Fahne geschrieben, eben dieses Projekt umzusetzen. Was passiert mit dem Geld: „Wir wollen die alten Steine runter nehmen, Palisaden als Randsteine setzen, die Erde austauschen und für eine ansehnliche Bepflanzung sorgen“, hat Vereinschef Andreas Kersten angekündigt.

2. SV FA Doberschütz-Mockrehna

Zum vierten Mal in Folge will der SV Frisch-Auf am 24. Mai den TZ-Bärenpokal holen. Doch im Verein sind nicht nur Fußballer organisiert. Auch eine Radsportgruppe gehört dazu. Die 3000 Euro sollen den Exoten helfen, ihren Fuhrpark aufzurüsten.

3. Faschingsclub Schildau

Schildau ist ohne seine Narren kaum vorstellbar. 50 Jahre ist der Faschingsclub seit Neuestem alt. Manches Kostüm auch. Und als hätten sie hellseherische Fähigkeiten, haben die Schildauer in ihrem Antrag exakt mit den 2000 Euro geplant, die sie nun knapp gewonnen haben – für Technik, Bühnendeko und neue Orden.

4. Schülerband Beilrode

Ihre musikalische Ausrüstung auf den Stand der Zeit bringen – das war die Zielstellung der Schülerband Beilrode. Der Schulförderverein hatte sich beworben, dafür Geld einzusammeln. 1000 Euro sind es geworden. Ein E-Schlagzeug war der wichigste Punkt auf der Wunschliste. Es folgten ein modernes Keyboard, eine Monitorbox, Mikrofone und Zubehör.

5. DRK-Notfallseelsorger

15 Einsatzrucksäcke waren das Minimum-Ziel dass sich das DRK Torgau-Oschatz gesteckt hatte. Die dafür nötigen 1000 Euro sind nun fix. Gefüllt sind dies Rucksäcke in der Regel mit Plüschtieren, Malsachen oder auch einer Thermoskanne für warmen Kaffee oder Tee.

6. SSV-Gewichtheber

Weil sich auch Trainingsgeräte abnutzen bzw. immer mal etwas Neues erfunden wird, haben auch die Gewichtheber des SSV 1952 Torgau gute Ideen, um die 1000 Euro auszugeben. Ein Kniebeugeständer kostet beispielweise 330 Euro.