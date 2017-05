Dauergäste auf dem Podium

Leichtathletik. Auch am diesjährigen 1. Mai hatte der SV Großbardau wieder alle Leichtathleten dazu eingeladen, ihr Können bei der Hartmut-Riegert-Schüler-Gala in Grimma zu demonstrieren. Unter den insgesamt 390 Teilnehmern aus 24 Vereinen waren auch Nachwuchsathleten vom Sparkassen-Leichtathletik-Team des SSV 1952 Torgau.

In der Zeit von 9 bis 16 Uhr konnten sich alle Wettkämpfer bei strahlendem Sonnenschein mit ihrer Konkurrenz messen und um die begehrten Medaillen wetteifern. Gewertet wurden in den AK 7 bis 9 Jahre die Disziplinen Sprint, Weitsprung und Ballwurf als Dreikampf. Im Anschluss ging es für die jüngsten Sportler auf die lange Distanz über 400 m, 600 m beziehungsweise 800 m. In den AK 10 bis 20 Jahre gab es jeweils eine Einzelwertung im Sprint, im Weit- und Hochsprung, im Schlagballweitwurf beziehungsweise Kugelstoßen sowie über die 800 m.

Am Ende eines anstrengenden Wettkampftages durften die Sportlerinnen und Sportler der AK U12, U14 und U16 schließlich ihre Ausdauerfähigkeiten bei der Staffel über 3 x 800 m unter Beweis stellen, die im Rahmen der Regionalmeisterschaften ausgetragen wurde. Die Torgauer Nachwuchsathleten konnten mit vielen tollen Leistungen glänzen und wurden immer wieder vom Stadionsprecher zur Siegerehrung gerufen, wo sie Medaillen, Urkunden und kleine Sachpreise in Empfang nehmen durften. Wie auch in den vergangenen Jahren war die zu Ehren Hartmut Riegerts (†) organisierte Schüler-Gala ein spannender und erlebnisreicher Wettkampf für alle Beteiligten.

Top-3-Platzierungen – 1. Platz: Kalle Richter (Sprint), Lotta Winkler (Hoch), Elisa Sonntag (800 m), Nele Erdmann (Hoch), Lucien Hille (100 m, Weit), Moritz Schäfer (800 m) 3 x 800 m (Julia Richter, Marie Ismer und Annabell Raue); – 2. Platz: Kalle Richter (Weit), Julia Richter (Sprint, Ball), Elisa Sonntag (Hoch, Weit), Taylor Elter (Hoch), Linda Sonntag (Hoch), Lucien Hille (Hoch), Moritz Schäfer (Sprint, Kugel); – 3. Platz: Emanuel Osunde (Weit), Marie Ismer (Ball), Lotta Winkler (Sprint, Ball, Weit), Nele Gottsmann (800 m), Ally Oetjens (Kugel), Gabriela Astaschow (Sprint, Hoch)



