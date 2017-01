Dautzschener luden am Samstag zum Weihnachtsbaumglühen

Dautzschen. Bei herrlich sonnigem Winterwetter wurde es den Dautzschenern am Samstagnachmittag nicht nur warm ums Herz: Der Grund lag unweit vom Feuerwehrgerätehaus entfernt und hatte seine besten Tage bereits hinter sich. Etwa 100 Weihnachtsbäumchen hatten die Kameraden der Feuerwehr am Vormittag in Dautzschen, Last und Großtreben zusammengesammelt.

Dautzschen. Bei herrlich sonnigem Winterwetter wurde es den Dautzschenern am Samstagnachmittag nicht nur warm ums Herz: Der Grund lag unweit vom Feuerwehrgerätehaus entfernt und hatte seine besten Tage bereits hinter sich. Etwa 100 Weihnachtsbäumchen hatten die Kameraden der Feuerwehr am Vormittag in Dautzschen, Last und Großtreben zusammengesammelt. Ganze drei Stunden waren sie hierfür in den Straßen unterwegs. Am längsten hatte es dabei in Großtreben gedauert. Denn hier wartete vor der Landbäckerei Schröder der mit etwa 4 Metern größte Baum des Tages auf seinen Abtransport.

Zu Bratwurst, Glühwein und Kinderpunsch versammelten sich letztlich etwa 80 Gäste, um gemeinsam mit den Kameraden bis in die Abendstunden ganz gemütlich zu plauschen – im Unterschied zu manch einer Unterredung, die nach einer heftigen Silvesterfeier im Dautzschener Jugendclub in den vergangenen Tagen geführt werden musste.