Deichbau jetzt kurz vor dem Abschluss

Der Elbe-Deich zwischen Werdau und Graditz an der B 183 steht kurz vor der Fertigstellung. Voraussichtlich braucht das Bauunternehmen nur noch diese Woche, um den restlichen Teil des Deiches bei Graditz zu profilieren.

Werdau/Graditz. Der Elbe-Deich zwischen Werdau und Graditz an der B 183 steht kurz vor der Fertigstellung. Voraussichtlich braucht das Bauunternehmen nur noch diese Woche, um den restlichen Teil des Deiches bei Graditz zu profilieren. Das hängt jedoch vom Wetter ab. Eine Ampel regelt den Verkehr.



Die neue Spundwand – die den eigentlichen Schutz vor Hochwasser sichert – wurde bereits im Dezember in die Erde gerammt. Die Talsperrenverwaltung hatte die alten Stahlprofile, die bei der Flut 2006 in den Boden gebracht wurden, wieder entfernt, weil sie für eine dauerhafte statische Wirkung zu kurz waren. Der Wintereinbruch zwang das Bauunternehmen im Januar/Februar zu einer längeren Pause. Eigentlich sollten die Arbeiten schon längst beendet sein.