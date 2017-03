Dem Angora-Kaninchen an die Wolle gegangen

Noch vor 30 oder 40 Jahren waren sie die Attraktion auf jeder Kaninchenschau: die Angoras. Inzwischen ist die Rasse in ihrer Existenz stark gefährdet. Einst waren die Tiere eine wichtige Nutztierrasse. Insbesondere in Kriegszeiten galt ihre Wolle als kriegswichtiger Rohstoff zur Herstellung warmer Kleidung. In den 1970er Jahren waren Zuchttiere als „Exportschlager“ nach China gefragt. Durch die Entwicklung besserer Kunstfasern verlor die Angorawolle jedoch trotz steigender Wollleistung der Tiere bis heute an wirtschaftlicher Bedeutung.

Umso wichtiger ist das jährliche Treffen von Angorazüchtern zum Leistungsvergleich im Angora-Vergleichsscheren. Die inzwischen 46. Veranstaltung dieser Art fand vom 3. bis 5. März im Lehr- und Versuchsgut Köllitsch statt. Eingeladen hatte der Angoraclub Sachsen, der die Veranstaltung gemeinsam mit dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) und dem Landesverband Sächsischer Rassekaninchenzüchter durchführte.

Insgesamt nahmen 45 Züchter aus acht Landesverbänden mit 100 Kaninchen teil. Die Tiere wurden bereits am Freitagabend von Preisrichtern nach ihrer Schönheit bewertet. Vor Beginn des Scherens am Samstagmorgen betonte Dr. Uwe Bergfeld, Abteilungsleiter Landwirtschaft im LfULG, in seiner Begrüßungsrede die Notwendigkeit, das Angorakaninchen als tiergenetische Ressource zu erhalten. Er dankte den Angorazüchtern, dass sie trotz aufwendiger Zucht und Haltung sowie mangelnder ökonomischer Ausbeute dieser schönen Rasse treu geblieben sind.

Anschließend ging es mit Schere oder Schermaschine den Angorakaninchen an die Wolle. Der Wollertrag wurde durch Wägung erfasst. Die fünf besten Tiere eines Landesverbandes kamen in diesem Jahr aus Württemberg. Sachsen belegte Platz zwei, gefolgt von Weser-Ems.

Angoras wurden für die Wollproduktion gezüchtet. Zu einer tiergerechten Haltung gehört das viermalige Scheren im Jahr. Ein Verzicht hätte folgenschwere Auswirkungen auf die Gesundheit der Tiere. Berechtigte Kritik an im Ausland ausgeübten qualvollen Praktiken der Wollgewinnung haben auch in Deutschland zur Verunsicherung geführt. Doch die Besucher der Leistungsschau konnten sich davon überzeugen, dass in Köllitsch alle Tiere sachgerecht geschoren wurden, ohne ihnen Schmerzen oder Verletzungen zuzufügen.