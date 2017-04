Dem Fest im nächsten Jahr steht nichts mehr im Weg

TZ: Wie schätzen sie das diesjährige Frühlingsfest ein? War es eine gelungene Veranstaltung?

F. Francke: Ja, das kann man definitiv so sagen. Wir sind alle sehr zufrieden. Das Wetter war toll, der Markt war voll und ich habe eigentlich überhaupt keine negative Resonanz mitbekommen.

Was war denn Ihr persönlicher Höhepunkt des Festes?

Auf jeden Fall der große Überraschungs- Strohhaufen. Wie die Kinder darin rumgetollt sind und nach den Spielsachen gesucht haben, das war eine wahre Freude. Und auch noch Stunden später, eigentlich bis zum Schluss, haben die Kinder darin rumgespielt.

Und gab es auch irgendwas, was nicht nach Plan funktioniert hat?

Eigentlich nicht. Das einzige Manko, was ich ein bisschen Schade fand, dass manche der Blumenhändler nicht mit dazugestoßen sind. Aber sonst hat wirklich alles optimal funktioniert.

Das klingt, als stünde dem nächstjährigen Frühlingsfest nichts mehr im Wege?

Nein, wirklich nicht. Wir haben uns gestern schon mal mit einigen Händlern zusammengesetzt und das diesjährige Fest ausgewertet. Da kam uns wieder ein Haufen neuer Ideen für nächstes Jahr. Das, was es dieses Jahr gegeben hat, wollen wir beibehalten, aber noch mit viel Neuem aufstocken. Und da ist es wirklich toll zu wissen, dass alle an einem Strang ziehen und sich dafür engagieren, dass so eine Veranstaltung zum Leben erweckt wird. Das hat auch in diesem Jahr super geklappt.