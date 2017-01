Dem Schandfleck den Kampf angesagt

Beilrode. Ein Schandfleck im Ortskern soll verschwinden! Bürgermeister René Vetter und sein Bauamtsmitarbeiter Steffen Kretzschmar kündigten gestern an, dass sich schon in den nächsten Tagen etwas tun soll im Umfeld des Beilroder Bahnhofes.

Jeglicher Wildwuchs, kleine Bäume und Sträucher, werden beseitigt, um endlich Ordnung auf das Grundstück zu bekommen. Auch an das Pflanzen neuer Bäume und Sträucher sowie die Aussaat von Rasen im Frühjahr sei gedacht. Mit Vertretern der Denkmalbehörde gab es im Dezember einen Vor-Ort-Termin, um über die Zukunft des gesamten Bahnhofs-Umfeldes zu sprechen. Die Gemeinde hatte das Grundstück im vergangenen Jahr für 10 000 Euro gekauft.

Problem: Das Toilettenhäuschen und der Schuppen daneben, beides aus Backstein und völlig marode, stehen unter Denkmalschutz und dürfen nicht ohne weiteres abgerissen werden. Jetzt sind Ideen gefragt, wie man die Objekte nutzen kann. „Vielleicht als Abstellraum für Fahrräder. Aber das hängt auch vom Geld ab“, erklärte René Vetter. Insgesamt müsse man sich sowieso Gedanken machen, was mit dem leer stehenden Bahnhof perspektivisch passieren soll. In einer Frage legte sich der neue Bürgermeister schon mal fest: „Die Gemeindeverwaltung bleibt in der Villa im Park. Künftig mit Feuerwehr und der Kita in unmittelbarer Nachbarschaft ist der jetzige Standort einfach besser geeignet“, bekräftigte Vetter.

Die Unterbringung einer Außenstelle des Kinderheimes „Schloss Wartenburg“ sei damit jedoch nicht vom Tisch. Man sei bereits bei der Suche nach Alternativen. Wie bereits berichtet möchte das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) zwei Gruppen mit circa 15 Kindern in einer separaten Einrichtung in der ostelbischen Gemeinde unterbringen. Bisher hatte das EJF die Villa im Park favorisiert, weil die Kommune einen Umzug in den Bahnhof in Betracht zog.

„Wir möchten demnächst intensiv mit den Gemeinderäten beraten, welche Möglichkeiten es gibt und für welche Projekte Fördermittel winken, denn ohne geht es nicht“, betonte der Bürgermeister. Dazu wolle man auch einen Blick über den Tellerrand hinaus werfen um zu sehen, wie andere Orte ihre Bahnhofsgebäude inzwischen nutzen. In der Beratung mit dem Denkmalschutz kam zum Beispiel der Generationenbahnhof Erlau (Landkreis Mittelsachsen) ins Gespräch.

Hier wurden Bürgersaal, Seniorenpflege, Gemeinschaftsräume, Arztpraxis und Servicebüro integriert. Von der Bevölkerung wird das Domizil sehr gut angenommen. „Klar ist, dass der Beilroder Bahnhof mit dem S-Bahn-Anschluss nach Leipzig ein wichtiger Anlaufpunkt geworden ist. Wir werden uns im Frühjahr auch mit der Deutschen Bahn zusammensetzen, wenn es um die Planungen für neue Bahnsteige geht“, erwähnte René Vetter.

Zum Grundstück, das die Gemeinde von der DB übernommen hat, gehört neben dem Hauptgebäude und dem Toilettenhaus mit Schuppen noch die Verladerampe rechter Hand. Insgesamt umfasst das Grundstück rund 2500 Quadratmeter Fläche.