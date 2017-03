Dem Sportlerheim wurde der Kranz aufgesetz

Arzberg. Genau vor 20 Jahren gingen am Arzberger Sportlerheim die Bauarbeiten los. Nachdem diesem beim Richtfest der Kranz aufgesetzt wurde, fanden sich zahlreiche Bürger zur großen Umbauaktion ein. Schon lange wurde ein besser ausgestattetes Gebäude gefordert, nun sollte es endlich kommen. Vier Mannschaftskabinen und zwei neue WC-Anlagen sollte es umfassen, eine Verbesserung, die von den Arzbergern schon lange gewünscht wurde.



So befand sich in dem bisherigen Sportlerheim nur eine Sanitäranlage mit acht kleinen Waschbecken sowie eine kleine Gäste- und eine größere Heimmannschaftskabine. Ursprünglich war die Erneuerung des Heims schon in den 80er-Jahren geplant, scheiterte damals jedoch an den finanziellen Mitteln sowie zahlreicher baulicher Mängel. 1997 war es dann endlich soweit und die Arbeiten konnten, nachdem ein Architekt ein Konzept entwickelt hatte, beginnen.