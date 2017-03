Dem Winterschlaf ein Ende setzen

Torgau. Die ersten Sonnenstrahlen haben in den vergangenen Wochen bereits den Frühling angekündigt, jetzt sehnen sich auch die Torgauer Bären verstärkt nach der frischen Luft und wollen aus ihren Ställen raus in den Bärengraben. Und um Bea, Benno und Jette aus ihrer Winterruhe endgültig aufzuwecken, hat sich die TZ-Mediengruppe etwas ganz Besonderes ausgedacht: Das Bärenerwachen.



Mit lautem Geschrei sollen die kleinsten Torgauer Einwohner die Bären aus ihren Ställen locken und nach draußen an die frische Luft bringen. Insgesamt 25 Kitas im Raum Torgau und Umgebung wurden eingeladen, dem Ruf der TZ-Mediengruppe zu folgen und sich vor dem Schloss am Bärengraben einzufinden. Das Ganze soll am kommenden Freitag, 24. März, stattfinden. Der Beginn der Veranstaltung ist auf 9 Uhr angesetzt. Doch nicht nur einen erfrischenden Weckruf sollen die drei Torgauer Bären von den Kindern bekommen, auch das Frühstück soll von ihnen überbracht werden.



Mithilfe von Bärenpflegerin Angela Mierau-Fausack dürfen sie das Bärenfutter in den Graben hinunterwerfen und Bea, Benno und Jette damit den Start in den Tag versüßen. Zum krönenden Abschluss bekommen alle Kinder dann noch einmal die Chance, sich hinunter in die Ställe zu begeben und sich dort einmal anzusehen, wie denn die drei Bären so eigentlich wohnen.