Den Real-Spielern die Stirn, den Fuß und Finger geboten

Hockey. (Regionalliga OST/Männer) TSV Blau-Weiß Torgau – Real von Chamisso Berlin 3:4 (2:2). Spannend bis zum Schluss war das Spiel Torgau gegen Real von Chamisso aus Berlin. Nach der 0:17-Hinspielklatsche hatten die Torgauer wenig Hoffnung. Doch völlig anders präsentierte sie sich diesmal willensstark und spielfreudig. Die Berliner überzeugten im Hinspiel noch mit enormer Spielgeschwindigkeit. Dieses Mal zogen die Blau-Weißen dem Gast durch ein eisernes Stellungsspiel den Zahn. Stets auf Augenhöhe stand es zur Halbzeit 2:2.



Zum Leidwesen an diesem Tage jedoch war, dass die Herren Schiedsrichter nicht in der Lage waren, das gewisse Maß an Härte im Spiel zu unterbinden. Gleich drei Torgauer Spieler verletzten sich durch direkte Fremdeinwirkung folgenschwer, deren weiterer Einsatz für die letzten vier Punktspiele mehr als fraglich erweist. Zunächst erwischte es Abwehrchef Ronny Schwürz mit einer Fingerfraktur noch in der ersten Spielhälfte. Tobias Radach musste nach unschöner Gesichtsverletzung umgehend versorgt werden und Enrico Birke machte Bekanntschaft mit der harten Kugel, die ihn aus zwei Meter Entfernung derart hart traf, dass der Fuß dahin war. Zu dem Zeitpunkt führten die Gastgeber noch mit 3:2. Alle drei Treffer erzielte an diesem Tag Florian Krüger. Leider stellten die Berliner in den letzten Minuten die Partie völlig auf den Kopf. Sie trafen innerhalb von zwei Minuten zur 4:3-Führung.



Nicht aufgebend jedoch traf Rene Prüfer mit einem direkten Abpraller von der Schusskreisgrenze zum 4:4. Doch kurioserweise entschied der ungünstiger positionierte Schiedsrichter nicht auf Tor, völlig unverständlich. Mit dem letzten Angriff erkämpften die Torgauer sogar noch einen 7-Meter-Ball. Doch dieser wurde vergeben, landete rechts neben dem gegnerischen Kasten. Somit brachte man sich selbst noch um den Lohn der Mühen und kaufte sich punktlos, gepaart mit drei Verletzungen eine enorme Schwächung für die letzten Spiele ein.



Torgau: R. Dürr, T. Radach, R. Schwürz, R. Prüfer, H. Drabon, Ch. Radach, E. Birke, M. Birke, F. Krüger, M. Medicus

Ergebnisse: Torgau – Real von Chamisso 3:4 (2:2), Zehlendorf – Füch se Berlin 5:9 (1:3), Berliner SV – Leuna 7:5 (6:1), Köthen – Prenzlauer Berg Berlin 6:4 (5:1)



