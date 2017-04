Denise Gäbler unschlagbar

Judo. Die Schildauer Judoka durften in Schmalkalden auf die Matte. Beim Vergleich mit Kämpfern aus 32 Vereinen überzeugte vor allem eine:

Zum 26. Internationalen Schmalkaldener Osterturnier am vergangenen Sonnabend, hatte der Veranstalter 32 Vereine unter anderem aus Nürnberg, Fulda, Bad Kissingen, Erfurt mit mehr als 230 Teilnehmern eingeladen. Zu diesem Turnier meldete der TSV 1862 Schildau neun Starter, doch leider erschienen am 22. April in der Frühe zur Abfahrt nur Vier, obwohl alle ihre Zusage gegeben hatten. Es bleibt nur zu klären, warum 5 Teilnehmer fern blieben, eine große Enttäuschung.

Es stellten sich dem Kampfgericht in der U15 Lina Rienäcker, Denise Gäbler, Valentin Kühne sowie in der U18 Lucy Rienäcker. Allen vier gilt ein Dank für ihre guten Leistungen. Nun zu den einzelnen Kämpfen. Denise marschierte von Sieg zu Sieg. Ihre Gegner, sei es aus Gotha, Erfurt, Kassel oder Jena hatten ihr nichts entgegen zu setzen und mussten die Tatami als klare Verlierer verlassen.

Auch im Finale war sie nicht zu bezwingen. Lina zeigte erneut gute Leistungen, doch im entscheidenden Moment, Einzug in das Finale patzte sie. Im kleinen Finale besann sie sich ihrer Leistungen und gewann den Kampf um Platz 3. Valentin weiter im Vormarsch, mit guten Ansätzen im technischen wie taktischen Bereich, doch ihm fehlt es noch an der nötigen Kampferfahrung. Lucy erneut mit überzeugenden Leitungen, die sie bis in das Finale führte. Im Finale kam es dann zu einer kleinen Unachtsamkeit, den ihre Gegnerin aus Jena gnadenlos ausnutzte und sich somit den Sieg erkämpfte. Mit einmal Gold, Silber, Bronze und einem 5. Platz ging es dennoch froh gelaunt nach Hause.

Platzierungen:

1. Platz: Denise Gäbler

2. Platz: Lucy Rienäcker

3. Platz: Lina Rienäcker

5. Platz Valentin Kühne