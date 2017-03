Denkmalschutz verzögert Langenreichenbacher Gutshaus-Sanierung

Langenreichenbach. Entlang des Heidelbachs wartet man dieser Tage schon sehnsüchtig darauf, dass an der Ecke Hauptstraße/Zechs Weg in Langenrei- chenbach weiter gewerkelt wird. Das alte Gutshaus, das derzeit unter den Fittichen von Denkmal-Doktor Frank Pastille eine Sanierung erfährt, ruht noch im Winterschlaf. Obwohl von Schnee und unwirtlichen äußeren Bedingungen schon seit einer Weile keine Spur mehr ist. Die Torgauer Zeitung fragte beim Sanierer nach.

TZ: Herr Pastille, für den Betrachter, der weniger Ahnung hat von Gutshaus-Sanierung hat, sind die äußeren Bedingungen doch schon so, dass es weitergehen könnte.

F. Pastille: Wir stehen auch schon in den Startlöchern. Es wird wärmer, der Frost ist raus, eigentlich könnten wir in den nächsten Tagen anfangen.

Eigentlich? Klingt so, als stünde dem noch irgendetwas im Wege.

Es gibt da tatsächlich noch ein kleines Problem. Ich muss derzeit noch auf die Denkmalschutzbehörde warten. Wir haben über den Winter an der Ausführungsplanung für die Fassade gearbeitet. Ich warte noch auf das grüne Signal.

Wieso zieht sich das so hin?

Der Entwurf für die neue Fassade ist ziemlich kompliziert. Weil der Stil am Gutshaus über die Jahre so oft verändert wurde und dabei viel kaputt gegangen ist, lässt sich die neue Fassade nicht in einem Stil wiederherrichten. Es müssen also zwei Baustile kombiniert werden.

Und das braucht Zeit bei der Planung.

Genau. Aber ich will auch loslegen. Deswegen werde ich auch bei der Behörde nochmal nachfragen, wie es aussieht. Ich bin von deren Zuarbeit abhängig. Aber das Gerüst, das die ganze Zeit schon steht, muss ich bezahlen. Ich will, dass es endlich wegkommt.