Deponie für das Frühjahr gerüstet

TORGAU. Auf dem Betriebshof Torgau am Gewerbering 51 ist deutlich zu sehen, dass für viele Mitbürger die Gartensaison bereits im vollen Gange ist. Die Zahl der Einheimischen, die ihre Abfälle legal entsorgen, steigt ständig. Unsere Zeitung sprach mit Betriebshof-Geschäftsführer Martin Klemm über die verschiedensten Probleme.

TZ: Was würde auf der „Deponie“ ohne die aufmerksamen Mitarbeiter passieren?

Martin Klemm: Viele Torgauer sprechen nach wie vor von der „Deponie“, wenn sie den Betriebshof Torgau meinen. Dies ist jedoch nicht mehr zutreffend, da 2003 die Ablagerung von Restabfall (Hausmüll) und 2014 die Ablagerung von mineralischen Abfällen (Erdaushub und Bauschutt) auf der Deponie Torgau beendet wurde. Unabhängig davon können Haushalte grundsätzlich alle Abfallarten, die bei ihnen anfallen, auf dem Betriebshof Torgau anliefern. Bei der Vielzahl der verschiedenen Abfallarten ist eine Kontrolle durch unsere Mitarbeiter unerlässlich, da die einzelnen Abfallarten anschließend in unterschiedlichen Entsorgungsanlagen verwertet oder beseitigt werden.

Sind es eigentlich genügend Mitarbeiter, die die ordnungsgemäße Zuordnung des Abfalls aller Formen in die richtigen Behälter bzw. an die richtigen Stellen durch die Kunden dirigieren oder wären noch mehr Aufsichtspersonen wünschenswert?

Im Entsorgungsvertrag zwischen dem Landkreis Nordsachsen und der Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH ist geregelt, wie viele Mitarbeiter auf den Betriebshöfen zum Einsatz kommen. Wie viele Anlieferer zu welchem Zeitpunkt Abfälle anliefern, können wir nicht beeinflussen. Deshalb kann nicht ausgeschlossen werden, dass Anlieferer auch einmal Wartezeiten in Kauf nehmen müssen.

Sind in den wärmeren Monaten, wenn sonnabends die Deponie voller Kunden ist, mehr Mitarbeiter im Einsatz als sonst?

Im Zeitraum März bis Oktober werden an den Sonnabenden anstelle von zwei Mitarbeitern drei Mitarbeiter auf dem Betriebshof eingesetzt. An manchen Sonnabenden werden bis zu 350 Anlieferungen während der Öffnungszeiten von 8 bis 12 Uhr registriert.

Wie viele Mitarbeiter sind auf der Deponie tätig?

Auf dem Betriebshof Torgau betreibt die Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH neben dem Wertstoffhof eine Abfallumladestation, ein Zwischenlager für verschiedene mineralische Abfälle, die Kompostierung von Baum- und Heckenschnitt, Rasen und Laub sowie die Aufbereitung von Altholz als Brennstoff für Holzheizkraftwerke. Insgesamt benötigen wir hierfür einschließlich Urlaub und Krankheit bis zu acht Mitarbeiter.

Haben diese Mitarbeiter neben der Aufgabe, die Kunden zu beraten und zu dirigieren, auch die Aufgabe zu kontrollieren, damit die Anlieferer alles ordnungsgemäß abgeben bzw. ablegen?

Auf dem Betriebshof Torgau können Haushalte aber auch andere Abfallerzeuger – wie Gewerbetreibende – bis zu 30 verschiedene Abfallarten anliefern. Bis auf Baum- und Heckenschnitt, Rasen und Laub werden alle anderen Abfallarten auf dem Betriebshof in der Regel in Containern zwischengelagert und anschließend in dafür zugelassene Entsorgungsanlagen transportiert. Die Anforderungen der Entsorgungsanlagen insbesondere an die Sortenreinheit der einzelnen Abfallarten sind in den letzten Jahren ständig gestiegen. Befinden sich zum Beispiel im Bauschutt andere Abfälle wie Dachpappe oder Kunststoffe, hat dies zur Folge, dass die Abnahme an den dafür vorgesehenen Entsorgungsanlagen abgelehnt oder mit höheren Abnahmepreisen sanktioniert wird.

Müssen die Anlieferer immer auf die Waage fahren?

Bei der Anlieferung von Baum- und Heckenschnitt, Rasen und Laub, Gläser und Flaschen, Pappe und Papier, Schadstoffen, Metallschrott, Altreifen, gelben Säcken sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten ist eine Verwiegung nicht erforderlich.

Gab es Fälle, bei denen Bürger derartig extremen Müll abgeben wollten, dass die Polizei geholt werden musste?

Bei der Anlieferung von Abfällen ist geltendes Abfallrecht umzusetzen, für deren Vollzug das Dezernat Bau und Umwelt des Landkreises bzw. die Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz als beauftragter Dritter des Landkreises zuständig ist. Anlieferungen, bei denen eine Hinzuziehung der Polizei erforderlich gewesen wäre, haben wir bisher nicht zu verzeichnen.

Wurden auch schon tote Tiere unter dem Abfall entdeckt?

Nein.

Wo landen eigentlich die Elektrogeräte am Ende, die neben dem Pappebehälter von den Bürgern abgestellt werden. Ist es schon passiert, dass andere Leute sich solche Geräte mitgenommen haben?

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz schreibt vor, dass an den Übergabestellen die angelieferten Elektro- und Elektronikaltgeräte in sechs verschiedene Sammelgruppen in dafür vorgesehenen Containern zur Abholung bereitzustellen sind. Die Container befinden sich auf dem Betriebshof Torgau in dem für die Anlieferer nicht zugänglichen Bereich. Die Sortierung gemäß den einzelnen Sammelgruppen erfolgt durch unsere Mitarbeiter. Volle Behälter werden über das Portal der Stiftung Elektro-Altgeräteregister zur Abholung angemeldet. Die Stiftung bestimmt, welche Sammelgruppen welchen Verwertungsanlagen zugeführt werden. Eine Mitnahme von angelieferten Altgeräten durch Dritte ist nicht gestattet. Wir empfehlen deshalb auf der Mai-Rückseite unseres Abfallkalenders, funktionsfähige Elektro- und Elektronikaltgeräte zum Beispiel dem Sozialkaufhaus Torgau, Kiebitzweg 2a, 04860 Torgau, zu überlassen. Größere Geräte werden auch nach Rücksprache mit dieser Einrichtung bei den Haushalten abgeholt.

Drohen angesichts der mehr werdenden Anlieferer von Abfall aller Art, egal ob Firmen oder normale Bürger, besonders in der warmen Jahreszeit Unfälle auf dem Deponiegelände, zumal auch die Deponie-Fahrzeuge auf dem Areal aufgrund verschiedenster Aufgaben aktiv sind?

Auf dem Gelände des Betriebshofes Torgau gilt die StVO, also auch das Gebot der ständigen Vorsicht und gegenseitigen Rücksicht. Insbesondere bei der Anlieferung von Baum- und Heckenschnitt, Rasen und Laub muss der Anlieferer gelegentlich Wartezeiten in Kauf nehmen, da nur eine begrenzte Anzahl von Anlieferern gleichzeitig die Abfälle entladen können. Hier beobachten wir leider, dass einige Anlieferer dafür kein Verständnis aufbringen und sich auch schon mal im Ton gegenüber unseren Mitarbeitern vergreifen.

Gab es schon Unfälle mit Personenschäden oder ohne Verletzungen, sodass die Polizei vor Ort erschien?

Unfälle mit Personenschäden, die eine Benachrichtigung der Polizei erforderten, sind bisher nicht zu verzeichnen. In den letzten drei Jahren ereignete sich ein Unfall mit Sachschaden, bei dem die Polizei hinzugezogen wurde.