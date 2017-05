Der Alte Herr und das Jahrbuch

Die Jahrbücher erscheinen in dieser Form seit 2009. Doch wie lange diese Werke noch herausgegeben werden, ist ungewiss, weil kein Nachfolger in dieser ehrenamtlichen Tätigkeit für den ehemaligen Pädagogen in Sicht ist. Hannelore Simon ist keine Kandidatin dafür. Die Großtrebenerin, die 20 Jahre als Verwaltungsangestellte in Beilrode arbeitete, spricht Klartext: „Ich bin familiär so stark eingebunden und auch deswegen oft unterwegs, sodass ich das Werk meines Vaters nicht fortführen könnte. So einfach ist diese Arbeit nicht. Sie ist mit einem enormen Zeitaufwand verbunden. Dazu gehört auch das entsprechende Wissen sowie Fingerspitzengefühl, die wichtigsten Ereignisse auszuwählen. Das Wichtigste: Derjenige muss stets Lust dazu haben.“ Vater Heinz Keidel, viele Jahre Direktor der damaligen Oberschule Großtreben, ergänzt: „Jemand, der noch im Arbeitsprozess steht, könnte nicht in meine Fußstapfen treten“.

Die Ortschronik – in DDR-Zeiten galt sie nur für die damalige Gemeinde Großtreben mit den Ortsteilen Dautzschen und Last – stellt Keidel seit 1956 zusammen. Quelle dieser Bücher, egal welchen Namen sie im Laufe der Jahre auch hatten, waren stets Beiträge in hiesigen lokalen Zeitungen. In Ostzeiten war es die Torgauer Ausgabe der Leipziger Volkszeitung. In der jetzigen Form nennt sich das Werk „Jahrbuch“ der Region von Beilrode bis Großtreben „Die Elf aus Ostelbien“. Diese Chronik setzt sich vor allem aus Beiträgen der Torgauer Zeitung zusammen. Gelegentlich enthält es auch Texte des Sonntagswochenblatts, das vom gleichen Verlag herausgegeben wird.

Für Keidel ist es völlig normal, diese Blätter als Quellen seiner Jahrbücher zu verwenden: „Ich handele nach dem Motto: Die Zeitung ist die Konserve der Vergangenheit. Ich muss doch nicht alles noch mal erfinden und selbst schreiben, wenn ich es in ordentlicher Form durch die Redakteure und andere Berichterstatter der Zeitung geliefert bekomme.“ Allerdings hat er seinen Arbeitsstil geändert. „Früher habe ich erstmals alles in einer Mappe gesammelt, was über unsere Dörfer in der Zeitung geschrieben stand. Wenn ich die Beiträge am Jahresende durchgeschaut habe, wurde ich angesichts ihrer Vielzahl fast verrückt.

Jetzt bin ich auf dem Laufenden, weil ich sofort alles über unsere Region abhefte, wenn es in der Zeitung erschienen ist. Ist das Jahr herum, sichte ich mit meiner Tochter alle diese Beiträge und wir wählen die wichtigsten aus. Das meine ich wörtlich: Es gelangen nicht nur Artikel und Fotos in unsere Ausgabe, in denen über angenehme Ereignisse und Erfolge berichtet wird.

Wir legen Wert auf das Wichtigste.“ Hannelore Simon ergänzt lachend: „Mein Vater hat am Jahresende zwei dicke Ordner mit Zeitungsausschnitten gesammelt. Diese Auswahl ist eine schwierige Angelegenheit und dauert viele Stunden.“ Der Ordner mit den restlichen Zeitungsausschnitten wandert übrigens nicht in den Reisswolf. „Diese Beiträge stehen zur Einsicht im Heimatarchiv bei Bedarf zur Verfügung“, klärt Keidels Tochter auf.

Die 64-Jährige nutzt die Strategie des Vaters fürs Jahresbuch aus, indem sie in Form von Leserbriefen inklusive Fotos in der TZ über die Aktivitäten der Großtrebener Ortsgruppe der Volkssolidarität berichtet. „Weil ich das fast monatlich tue, finden sich unsere Leute in der Zeitung und später im Jahrbuch wieder. Dafür ist auch Gespür und Interesse notwendig, mit den Menschen in den Dörfern Kontakt aufzunehmen und diesen zu pflegen.“

Keidel erledigt die Zusammenstellung der Buchseiten inzwischen zu Hause, weil der alte Herr aufgrund körperlicher Probleme nicht mehr allein zu seinem einstigen Schreibtisch im Heimatarchiv des Dautzschener Bürgerhauses gelangen kann. Das sei kein Problem. „Manchmal sitze ich lange an einer Seite, weil ich mir überlegen muss, wie ich sie vernünftig gestalte. Ich knoble dabei hin und her, wie ich die Geschehnisse auf das A4-Format unseres Jahresbuchs bringe.“ Wenn Keidel darüber berichtet, ist seine Freude an dieser zweifellos komplizierten Arbeit zu spüren. „Ich fühle mich geistig noch topfit“, sagt er lächelnd.

Hat Keidel die meist bis zu 130 Seiten zusammengefügt, lässt sie seine Tochter Hannelore Simon in der Gemeindeverwaltung Beilrode kopieren. Das Titelblatt mit den Schildern der Ortsteile wird seit 2009 verwendet. Es wurde von Keidel selbst gestaltet. Die Nachfrage für die Jahrbücher ist beachtlich. Seit Jahren überreicht zudem Beilrodes Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin diese Werke Einwohnern, die älter als 90 Jahre sind, anstatt Blumen, was insgesamt gut angenommen wird.

Keidel hat nicht nur das Jahrbuch im Sinn. Er interessiert sich wie seine Tochter für alle Dinge, die im Zusammenhang mit der Historie Ostelbiens stehen. „Wir sind derzeit auf der Suche nach alten Kalendern, die mit der Geschichte des Altkreises Torgau zu tun haben. Wer so etwas zu Hause findet, bitte nicht wegwerfen. Wir nehmen es gern für unser Heimatarchiv.“

Keidel erzählt noch eine Episode aus DDR-Zeiten. „Da ich Zeitungsausschnitten verwende, habe ich damals ewig gebraucht, ehe ich das Material für ein Buch zusammen hatte. Ich kann mich an einen Band erinnern, in dem die Ereignisse, allerdings nur von Großtreben und seinen Ortsteilen in einem Zeitraum von 1956 bis einschließlich 1979 enthalten waren. Heutzutage müssen meine Tochter und ich bei der Auswahl mindestens die Hälfte der Zeitungsartikel weglassen, weil die TZ so ausführlich über die Gemeinde berichtet.“

Holger Reinboth schätzt Keidel seit vielen Jahren. Der Vorsitzende des Ostelbien-Vereins arbeitet in der Veranstaltungsreihe Treffen der Ostelbischen Ortschronisten und Heimatfreunde intensiv mit dem Großtrebener zusammen. „Ich erinnere mich an unser erstes Treffen am 11. März 2005. Zum Auftakt vermittelte er wichtige Einblicke in seine akribische Tätigkeit als Ortschronist. Und er schuf unsere Zapfstellen – Kontaktdaten zum Austausch von Informationen, Gedanken und Material. Gleich zu unserem zweiten Treffen führte er uns durch sein Heimatarchiv in Dautzschen.“ Am 27. April diesen Jahres gab es das nun schon 25. Treffen.

Keidel ist nicht nur traurig darüber, dass im Augenblick kein Nachfolger für ihn in Sicht ist. „Ich hätte mich gefreut, wenn in anderen Dörfern Menschen meine Idee der Dorfchroniken übernommen hätten, was leider nicht passiert ist. Schade.“

INFO:

Wer Interesse an den Jahresbüchern hat, kann sich telefonisch melden unter den Rufnummern: 035386 60298 oder 035386 23 308.